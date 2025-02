To największy hit na Max. Rekord oglądalności to mało powiedziane

Trzeci sezon "Białego lotosu" nie dość, że zadebiutował, to jeszcze przyciągnął przed ekrany telewizorów miliony widzów. Nie zawiódł ani trochę - co więcej, pobił rekordy poprzednich sezonów. Czy faktycznie w środku zimy, mamy aż tak wielką potrzebą wyruszenia w filmową podróż do Tajlandii? Najwyraźniej coś w tym jest.

Wielkim sukcesem dla platformy HBO okazała się minona niedziela, kiedy to swoją premierę miał trzeci sezon serialu "Biały lotos". Według danych platformy, sam pierwszy odcinek zgromadził przed ekranami aż 2,4 miliony widzów w samych Stanach Zjednoczonych. To niebywały wzrost aż o 57 procent, w porównaniu z premierą pierwszego sezonu serii, która zanotowała 944 tysięcy widzów. W ciągu kolejnych 36 godzin od premiery liczba widzów już tylko rosła. Finalnie osiągnęła 4,6 miliona oglądających. Stacja HBO spodziewa się, że liczba ta będzie się jeszcze zwiększała w nadchodzących tygodniach. Poprzednie sezony udowodniły, że odcinki premierowe są w stanie zwiększyć swoją oglądalność nawet ośmiokrotnie, od momentu premiery.

Powszechne jest także zjawisko, że widzowie, w okresie poprzedzającym premierę, siegają też chętniej po poprzednie sezony, aby nadrobić zaległości lub sobie zwyczajnie przypomnieć o czym był serial. A co do "Białego lotosu" to trzeba przyznać, że cieszy się on naprawdę lojalną grupą fanów. Choć część z nich nadal nie może wybaczyć producentom zmiany kultowej muzyki z czołówki na inną.

"Biały lotos" to już prawdziwa serialowa antologia. Każdy z trzech sezonów tworzy odrębną historię, która dotyczy ludzi, spędzających wakacje w pięciogwiazdkowych hotelach w różnych częściach świata. Trzeci sezon serialu zabiera nas w filmową podróż do luksusowego hotelu w Tajlandii. Będziemy śledzić losy jego gości przez tydzień. I już od pierwszego odcinka wiemy, że będzie także wątek kryminalny. Strzały, słyszane już na początku intrygują i sprawiają, że nie możemy doczekać się odpowiedzi "dlaczego" i "co się tam właściwie wydarzyło".