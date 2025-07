Polsat Box Go kokietuje kibiców. Zapowiada się gorący sierpień

W dniach 30 lipca – 3 sierpnia w Ningbo w Chinach zostaną rozegrane finały siatkarskiej Ligi Narodów mężczyzn (30–31 lipca – ćwierćfinały, 2 sierpnia – półfinały, 3 sierpnia – mecz o 3. miejsce i finał). W turnieju weźmie udział osiem najlepszych reprezentacji. Wśród faworytów do tytułu znajdują się m.in.: Francja, Włochy, Brazylia oraz Polska. Tytułu broni reprezentacja Francji, która w ćwierćfinałach zmierzy się ze Słowenią.

Kolejne wielkoszlemowe emocje z Igą Świątek

W ostatnim turnieju wielkoszlemowym sezonu – US Open zagrają największe gwiazdy światowego tenisa. W 15-dniowych zawodach, z finałami zaplanowanymi na weekend 6–7 września, zobaczymy m.in. Jannika Sinnera i Arynę Sabalenkę, którzy będą bronić tytułów mistrzowskich zdobytych w 2024 r. Iga Świątek powalczy o kolejne w swoim dorobku trofeum US Open. Transmisje przeprowadzi Eurosport 1 i 2.

Wyścigi Węgier i Holandii w Formula 1

Żużlowe emocje z PGE Ekstraligą

Po zakończeniu rundy zasadniczej żużlowe drużyny z miejsc 5–8 rozegrają mecze barażowe o utrzymanie, które zadecydują o ich dalszym losie w lidze. Następnie kibice mogą szykować się na fazę finałową PGE Ekstraligi, która rozpocznie się 22 i 24 sierpnia – to właśnie wtedy rozpoczną się decydujące starcia. Transmisje na kanałach Eleven Sports .

Nowe sezony europejskich lig piłkarskich

Nowy sezon Ligue 1 McDonald’s 2025/2026 rozpocznie się w weekend 15–17 sierpnia 2025 roku i potrwa do 16 maja 2026 r. W rozgrywkach weźmie udział 18 drużyn, m.in.: Paris Saint-Germain (PSG) – aktualny mistrz Francji, Olympique de Marseille czy Olympique Lyonnais, a także beniaminkowie: Lorient, Paris FC i Metz, którzy awansowali z Ligue 2.

W weekend 22–24 sierpnia wystartuje sezon 2025/2026 w Bundeslidze , a na inauguracji czeka nas prawdziwy hit – obrońca tytułu, Bayern Monachium zmierzy się z RB Lipsk. To starcie zapowiada mocne otwarcie w niemieckiej ekstraklasie, w której zobaczymy m.in.: FC Bayern Monachium, RB Lipsk, Bayer 04 Leverkusen, Borussię Dortmund, VfL Wolfsburg, FSV Mainz 05 oraz FC St. Pauli.

Wydarzenia sportowe w Polsat Box Go

Pakiet Sport w Polsat Box Go zapewnia dostęp do najważniejszych stacji i wydarzeń sportowych: z rodziny Polsat Sport i Polsat Sport Premium, ELEVEN SPORTS, Eurosport 1 i 2, Motowizja i wielu innych. Promocyjna cena pakietu Polsat Box Go Sport wynosi 40 zł za 30 dni.