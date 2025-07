Google Pixel 10. Tyle mają kosztować nowe telefony z Androidem

Ceny smartfonów Google Pixel 10

Jeśli rzeczywiście będą takie ceny nowych Pixeli, to Google został przy kwotach z poprzedniej generacji. Brak podwyżki, patrząc na rynkowe realia, należy uznać za dobrą informację.

Jeśli chodzi o polskie ceny, to aktualny kurs dolara wynosi 3,73 zł, więc o tyle powinniśmy przemnożyć każdą kwotę, a następnie dodać do tego jeszcze podatek VAT w wysokości 23 proc. Czemu? Ponieważ amerykańskie ceny zawsze są podawane bez podatku (ten różni się w zależności od stanu). Oznacza to, że podstawowy Pixel 10 128 GB powinien kosztować około 3699 zł.