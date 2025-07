Ta platforma jest najpopularniejsza. I nie, to nie Netflix

YouTube pierwszym wyborem na telewizorze

Dzieci, a konkretniej mówiąc przedstawiciele pokolenia Alfa, kierują się w stronę YouTube'a więcej niż chętnie. To już niemal odruch, że włączają telewizor i szukają swojej ulubionej platformy wideo. To sygnał, że YouTube wyemigrował z laptopów prosto do naszych salonów. Badania zostały przeprowadzone przez Ofcom, popularny w Wielkiej Brytanii.