MediaExpert z okazją za 19,99 zł. Taniej niż kebab z mieszanym

Oczywiście nie ma się też co oszukiwać. Słuchawki za kilka stów (pomińmy już te za tysiące) to inny poziom wrażeń dźwiękowych, więc wymagający koneserzy dobrego brzmienia nawet nie spojrzą na tę okazję. Mimo wszystko słuchawki nauszne SBS Studio Mix DJ mogą okazać się dobrym wyborem, o czym świadczą pozytywne komentarze pod ofertą MediaExpert. Nabywcy tego modelu chwalą go (średnia ocen 4,5/5) za duży poziom głośności, bardzo dobrą jakość dźwięku stereo, lekkość konstrukcji i… niską cenę.

Dalsza część tekstu pod wideo

Masz czas do do 31 lipca 2025

Standardowa cena za słuchawki nauszne SBS Studio Mix DJ wynosi 69,99 zł – jest to więc segment budżetowy, ale już z pewnymi aspiracjami. W nowej promocji MediaExpert słuchawki można kupić o wiele taniej – za jedyne 19,99 zł, czyli trzy razy taniej. Warto się jednak spieszyć – niższa cena z kodem WW2507-310725 obowiązuje do 31 lipca 2025 r. do godz. 23:59.

Model Studio Mix DJ wyróżnia się nie tylko dobrą jakością dźwięku, na co wskazują oceny klientów MediaExpert, ale też ciekawym wyglądem – w tym przypadku śnieżną biel słuchawek ożywiają mocne akcenty flagi brytyjskiej. To może być dobry zakup dla dziecka, ale starszym tak oryginalne słuchawki też mogą się spodobać, szczególnie jako zakup na wakacje.