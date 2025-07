Lidl rzucił mega promocję na koniec miesiąca. Masz czas tylko dziś

Lidl i Air Fryery

Tylko w czwartek, czyli w dniu 31 lipca 2025, frytkownicę beztłuszczową Silvercrest 2150 W zapłacimy 239 złotych. Cena regularna tego urządzenia to 299 zł. Warto się zatem pospieszyć bo promocja jest ważna tylko dziś, a szkoda by było gdyby ktoś inny sprzątnął nam ją sprzed nosa.

Doskonała frytkownica za przystępną cenę. To mój nowy pomocnik w kuchni, do tego lekki. Dobrze się wpasował w zabudowę kuchenną - potrzebuje dobrej wentylacji. Polecam zakup.

Dla kogoś amatorsko podchodzącego do prac kuchennych - ok. Byłoby super gdyby: instrukcja obsługi była czytelniejsza (zarówno treść, jak i wielkość czcionki), głośność wentylatora była mniejsza, a głośność dzwonka powiadomień większa.

Frytkownica służy do smażenia, grillowania i pieczenia. W związku z tym, że jest to model XL, to posiada bardzo duży kosz do smażenia np. 1,4 kg frytek lub całego kurczaka.