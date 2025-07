Nowa funkcja ChatGPT nie każdemu się spodoba. Nie chcesz? Wyłącz

ChatGPT za bardzo nas wyręcza w myśleniu?

ChatGPT to bardzo użyteczne narzędzie do nauki, ale ma to do siebie, że zazwyczaj nie pozwala nam na jakieś zbyt długie myślenie i od razu daje nam odpowiedzi jak na tacy. Ale ratunek już się pojawił. Istnieje nowy tryb nauki, który pomoże nam nieco dłużej pomyśleć nad danym zagadnieniem.

Dalsza część tekstu pod wideo

ChatGPT nie będzie już dawał odpowiedzi jak na tacy

OpenAI ogłosiło wprowadzenie dedykowanego trybu "ucz się i ucz" w ChatGPT. Tryb ten, jak sam opis wskazuje, opiera się na "niestandardowych instrukcjach systemowych". Ale nie ma się czego bać, to tylko brzmi tak poważnie i lekko odstraszająco. Jak podaje firma, instrukcje te zostały opracowane we współpracy z nauczycielami, naukowcami i pedagogami. Co to oznacza w praktyce? Otóż nic innego, jak to, że ChatGPT zamiast rozwiązywać za ciebie dany problem, poprowadzi cię krok po kroku do rozwiązania, wyjaśniając po drodze wszelkie koncepcje niezbędne do jego rozwiązania. Brzmi jak bajka? Trochę tak.

Ale tak się stanie naprawdę. Chatbot odmówi udzielenia pełnej odpowiedzi, nalegając, abyś zamiast czekać na gotowe, skupił się na rozwiązaniu problemu samodzielnie.

Ale nie martw się, nie zostaniesz z tym wszystkim sam. ChatGPT dostarczy ci wystarczająco dużo informacji, aby pomóc zrozumieć co się dzieje, bez przytłaczania całym gotowym rozwiązaniem.