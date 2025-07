Zmiany już są. Bilety zniknęły, a biletomat nie przyjmuje drobnych

Papierowych biletów nie będzie

Zamontowane w środkach komunikacji miejskiej biletomaty nie przyjmą już bilonu. Nie wydrukują także papierowego biletu. To koniec pewnej ery, a początek nowej - tej cyfrowej. Jak podaje radiokrakow.pl, od tej pory za bilet można będzie zapłacić jedynie w formie cyfrowej, za pomocą karty, telefonu lub smartwatcha. Oznacza to, że podróżować powinniśmy najlepiej z naładowanym telefonem lub w towarzystwie powerbanka.

Zakup biletu to bułka z masłem?

Ale co w przypadku kontroli?

W momencie kontroli nośnik, którym zapłaciliśmy za bilet należy jedynie przyłożyć do urządzenia kontrolującego. Proste? Oczywiście, że proste. Okazuje się, że o wymianę na tego typu blietomaty poprosili sami pasażerowie, którzy byli zmęczeni faktem, że stare ciągle się psuły.

Świetny pomysł. W końcu Kraków się cyfryzuje. We Wrocławiu to rozwiązanie działa od lat. Żadnych kolejek, super szybki zakup. Dość marnowania papieru.

Wymiana starych biletomatów na nowe zmierza już ku końcowi i wszystko wskazuje na to, że zakończy się w połowie sierpnia. To wielkie przedsięwzięcie, na które poszło naprawdę sporo pieniędzy. Według danych, nowe biletomaty i urządzenia do kontroli biletów kosztowały 10 mln złotych.