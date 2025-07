Action rozbija bank 💰 Tylko w tym tygodniu za 38,95 zł

S艂uchawki bezprzewodowe w Action

Action w tym tygodniu przeceni艂o s艂uchawki bezprzewodowe marki Fresh 鈥檔 Rebel. Te dost臋pne s膮 w kilku wersjach kolorystycznych. Do wyboru s膮 mi臋dzy innymi czarne, niebieskie, r贸偶owe oraz fioletowe. Ka偶da z nich to koszt zaledwie 38,95 z艂 .

S艂uchawki zosta艂y zaprojektowane z my艣l膮 o dzieciach. Z innymi urz膮dzeniami, np. telefonem, 艂膮cz膮 si臋 za pomoc膮 Bluetooth. Oferuj膮 do 35 godzin odtwarzania bez konieczno艣ci 艂adowania. Maj膮 te偶 wbudowane przyciski do kontrolowania muzyki oraz regulowania g艂o艣no艣ci. Co wa偶ne, g艂o艣no艣膰 w nich zosta艂a ograniczona do 85 dB, aby chroni膰 s艂uch dzieci.