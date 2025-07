Spotify zaliczył niezłą wpadkę. Wszystko przez fatalne ustawienia

Spotify ujawnił, co nie trzeba

Jednym z najważniejszych polityków, których playlisty pojawiły się na Panama Playlists jest wiceprezydent Stanów Zjednoczonych JD Vance. Do jego ulubionych utworów należą takie piosenki jak "I want it that way" Backstreet Boys czy "One time" Justina Bibera. Rzecznik prasowy Białego Domu Taylor Van Kirk zapytany przez amerykańskich dziennikarzy o wybory wiceprezydenta odmówił komentarza w tej sprawie.