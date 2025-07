mObywatel: czy masz już nową wersję? 10 milionów użytkowników apki

Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla, że ostatnie półtora roku to najbardziej dynamiczny okres w rozwoju aplikacji. Tylko w ciągu ostatnich 18 miesięcy wdrożono 18 usług w ważnych obszarach jak: bezpieczeństwo danych i dokumentów, ochrona obywateli, cyfrowe dokumenty oraz usługi. Legitymację w wersji cyfrowej otrzymały m.in. osoby z niepełnosprawnością . Pojawił się także katalog usług pod nazwą Załatw sprawę , który umożliwia składanie wniosków przez aplikację, w tym wniosku o dowód osobisty dla siebie, dziecka lub podopiecznego. Użytkownicy mogą też korzystać z funkcji związanych z zawieszaniem dowodu osobistego i unieważnianiem paszportu. Każdy obywatel, który korzysta z aplikacji, ma w niej też dostęp do swoich danych meldunkowych, a nawet możliwość śledzenia postępu swoich spraw urzędowych w usłudze.

W tym roku planowane są wdrożenia kolejnych usług, które mogą zmienić cyfrowy obraz państwa. We wrześniu udostępnione zostaną: mStłuczka oraz aplikacja dla dzieci i młodzieży mJunior , a pod koniec roku Wirtualny asystent oparty na polskim modelu sztucznej inteligencji.

mStłuczka to usługa, która umożliwi zgłoszenie kolizji drogowej bezpośrednio w aplikacji, bez potrzeby wypełniania papierowych formularzy. Z kolei mJunior to dedykowana wersja mObywatela dla dzieci i młodzieży, dostosowana do ich potrzeb i bezpieczeństwa cyfrowego. Trzecia z nowości, wirtualny asystent z polską sztuczną inteligencją, bazuje na krajowym modelu AI PLLuM.