Energa zrobiła ją w balona. Użyczyła im działkę, a teraz ma problem

Nietypową sytuację opisał serwis trójmiasto.pl. Na ul. Wielkopolskiej 24 w Gdańsku, na prywatnej działce, stoi słupowa stacja transformatorowa firmy Energa. Ta dostarcza energię do 260 odbiorców. Rzecz w tym, że właścicielka działki nie tylko nic za to nie dostaje, ale spółka wręcz obiecywała, że to tylko tymczasowe rozwiązanie. Szkoda, że było to w latach 90.