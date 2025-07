Gotówka idzie w odstawkę. W Polsce ubywa bankomatów.

Pod koniec pierwszego kwartału 2025 roku w Polsce liczba bankomatów osiągnęła pułap 20,622 urządzeń. Oznacza to, że w porównaniu z końcówką 2024 roku ubyło 119 maszyn. To kolejny raport, w którym Narodowy Bank Polski informuje o malejącej liczbie bankomatów.

Gotówka odchodzi do lamusa?

Co ciekawe, w tym samym czasie przybyło wpłatomatów, czyli urządzeń, które pozwalają wpłacać gotówkę na konto. Tych urządzeń było pod koniec marca 2025 roku dokładnie 12,199. To wynik o 118 maszyn lepszy niż w czwartym kwartale 2024 roku.

Jeśli chodzi o liczbę operacji, to tych również ubyło. W pierwszym kwartale tego roku Polacy we wszystkich maszynach zrealizowani 129,4 mln transakcji, co stanowi spadek o 7,3 proc. Najwięcej było oczywiście wypłat gotówki. Tych odnotowano aż 104,2 mln, co stanowi 80,5 proc. całości. Łącznie wypłaciliśmy w tym czasie 97,6 mld zł. Średnia wartość wypłaty to 937 zł.