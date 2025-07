Duże zmiany na Steamie. Na początku możesz się pogubić

Steam odświeża interfejs swojego sklepu. Chociaż nowy jest zdecydowanie ładniejszy i nowocześniejszy, to jestem przekonany, że z powodu przyzwyczajeń część graczy będzie narzekać na zmiany. Nic dziwnego, w pierwszej chwili mogą czuć się zagubieni. Nie obejdzie się bez zmiany przyzwyczajeń.

Nowy interfejs Steam

Najważniejsza zmiana dotyczy menu sklepu. Znika charakterystyczna belka po lewej stronie, gdzie mieliśmy do wyboru między innymi różne gatunki gier, produkcje rekomendowane dla nas czy też urządzenia produkcji Valve. Całość zostaje przeniesiona na górę w formie prostych i rozwijanych zakładek.

Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered Gra PS5

Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered Gra PS5

Połączyliśmy lewą kolumnę z linkami oraz niebieski pasek menu w jedno spójne menu, tworząc bardziej jednolitą i zorganizowaną przestrzeń dla wszystkich najważniejszych linków. Wiele z tych elementów znajdowało się w obu miejscach i trudno było przewidzieć, gdzie znaleźć to, czego potrzebujecie.

Poza tym zmieniony został też panel wyszukiwania gier. Nie tylko pokaże on teraz tytuły według wpisanej frazy, ale dodatkowo zaproponuje kilka dodatkowych możliwości, w tym popularne wyniki wyszukiwania czy ostatnio przeglądane. Dla bardziej wymagających jest też opcja zaawansowanego wyszukiwania z różnorodnymi filtrami.

Zmieni się też zakładka przeglądanie (Browse), która również została przeniesiona do górnego menu. W niej można szukać gier według różnych kategorii, np. najpopularniejsze, darmowe, promocje i obniżki, dema czy też nowości.

Nie szukacie niczego konkretnego? Wszyscy lubimy widzieć, co nowego na stronie głównej sklepu, ale czasami chcemy przeglądać bardziej zawężony zbiór gier. Zakładka przeglądania oferuje różnorodne sposoby na znalezienie gier na podstawie popularności, daty wydania, ceny i zniżki. Są to sprawdzone sposoby na znalezienie gier, o których rozmawia społeczność.

Ciekawe zapowiada się również zakładka kategorie i tagi. Ta ma prezentować gry w zależności od tego, w co najczęściej gramy. Jeśli lubicie produkcje souls-like, to właśnie one będą się tam pojawiać.