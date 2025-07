Nowa funkcja WhatsAppa. Sporo ułatwi

WhatsApp to chyba jedna z najprężniej rozwijanych aplikacji mobilnych. Co chwilę pojawiają się informacje o nowych funkcjach, nad którymi pracują deweloperzy firmy Meta. Nie inaczej jest tym razem. Nowość związana jest ze zdjęciem profilowym.

Nowość w WhatsApp

O nowości informuje serwis WABetaInfo. Pojawiła się ona w testowej wersji aplikacji, ale wkrótce powinna trafić również do stabilnej wersji. O co konkretnie chodzi? O ustawienie zdjęcia profilowego. Aktualnie możemy po prostu zrobić sobie zdjęcie lub dodać jedno z już istniejących w galerii. Teraz dojdą do tego kolejne opcje.