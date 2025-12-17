OnePlus Pad Go 2 oficjalnie. Ma ogromny ekran i 5G

Na rynek wchodzi właśnie OnePlus Pad Go 2, który może nieźle namieszać w segmencie tabletów ze średniej półki. Jego poprzednik, OnePlus Pad Go z LTE, wszedł do Polski w 2024 roku i kusił przystępną ceną około 1300 zł. Tym razem producent powiększył ekran i wyposażył swoja nowość w modem 5G. Zapowiada się więc bardzo ciekawie.

OnePlus Pad Go 2 ma smukłą konstrukcję o grubości 6,83 mm i wadze niespełna 600 gramów. Dostępne będą wersje kolorystyczne czarna Shadow Black i lawendowa Lavender Drift. Przedni panel urządzenia wypełnia imponujący, 12,1-calowy wyświetlacz IPS LCD o rozdzielczości 2.8K (2800 x 1980 pikseli) i zagęszczeniu 284 PPI. OnePlus ponownie zastosował tutaj proporcje ekranu 7:5, które zapewniają o 14% większą powierzchnię roboczą niż standardowe panele 16:10, co ma sprzyjać czytaniu i przeglądaniu dokumentów. Ekran odświeża obraz z częstotliwością do 120 Hz, a jego szczytowa jasność w trybie HBM sięga 900 nitów, co powinno zapewnić czytelność nawet w jasnym otoczeniu. Panel obsługuje standard Dolby Vision i pokrywa 98% gamy kolorów DCI-P3, a o komfort oczu dba certyfikat TÜV Rheinland Smart Care 4.0.

Sercem urządzenia jest układ MediaTek Dimensity 7300-Ultra wykonany w procesie technologicznym 4 nm, wspierany przez 8 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5X oraz 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1. Taka konfiguracja, działająca pod kontrolą systemu OxygenOS 16, ma zagwarantować płynność działania przez 48 miesięcy, co potwierdza certyfikat TÜV SÜD.

Za łączność odpowiada 5G (tylko w czarnej wersji z 8 + 256 GB), do dyspozycji jest też Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.4 (kodeki SBC, AAC, aptX, aptX HD i LDAC). Funkcja One Screen umożliwia płynną współpracę nie tylko ze smartfonami OnePlus, ale także przesyłanie plików między urządzeniami Apple czy komputerami z Windowsem dzięki aplikacji O+ Connect.

W modelu OnePlus Pad Go 2 producent mocno stawia na funkcje sztucznej inteligencji i ekosystemową integrację. Na pokładzie znajdziemy pakiet narzędzi AI, takich jak AI Writer do edycji tekstów, AI Recorder do transkrypcji spotkań czy AI Eraser do usuwania niechcianych obiektów ze zdjęć. Tablet oferuje też pełną integrację z Google Gemini oraz funkcję Circle to Search.

Autorski system Open Canvas zapewnia zaawansowaną obsługę multitaskingu. Dzięki intuicyjnym gestom użytkownicy mogą łatwo włączać tryb podzielonego ekranu i swobodnie przełączać się między wieloma oknami.

Energię dostarcza potężny akumulator o pojemności 10 050 mAh, który wspiera szybkie ładowanie 33 W SUPERVOOC. Producent deklaruje, że bateria pozwoli na nawet 53 godziny słuchania muzyki lub 15 godzin oglądania wideo, a w razie potrzeby tablet może posłużyć jako powerbank, oddając energię z mocą 6,5 W.