Język polski trafił do Nintendo eShop
Jeszcze w listopadzie pisaliśmy o aktualizacji, która dodała język polski do Nintendo Switch 2.
Chociaż efekt wydawał się... żaden, ponieważ ani nie odblokowało to naszego języka w żadnej grze, w której jest on zaszyty, ani też nie dodało go do menu konsoli. Mimo to aktualizacja ta to tylko przygotowywanie się do tego, co nadciąga, a czego subtelne znaki znów zauważono.
Język polski w Nintendo eShop
Otóż nasz język zawitał do cyfrowego sklepu z grami Nintendo, czyli eShopu. Tak jakby.... Wszystkie treści wciąż są tam po angielsku. Jednak przy niektórych grach w polu obsługiwanych języków pojawił się także ten nasz. Do tej pory nawet jeśli gra go obsługiwała, to nie było o tym wzmianki ani na jej stronie sklepu. To się jednak właśnie zmieniło.
Wzmianka o obsłudze naszego języka pojawiła się przy Gear.Club Unlimited 3., czyli w nadchodzącym tytule na Switcha 2. Dodatkowo niektórzy wydawcy, jak CDP, już zaktualizowali informacje przy starszych tytułach. Tym samym stosowna adnotacja znajduje się także w opisie Wiedźmina 3, chociaż nie ma jej w innych tytułach, czego przykładem może być trylogia S.T.A.L.K.E.R, w której możemy usłyszeć kultowego polskiego lektora.