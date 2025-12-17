Język polski trafił do Nintendo eShop

Chociaż efekt wydawał się... żaden, ponieważ ani nie odblokowało to naszego języka w żadnej grze, w której jest on zaszyty, ani też nie dodało go do menu konsoli. Mimo to aktualizacja ta to tylko przygotowywanie się do tego, co nadciąga, a czego subtelne znaki znów zauważono.

Język polski w Nintendo eShop

Otóż nasz język zawitał do cyfrowego sklepu z grami Nintendo, czyli eShopu. Tak jakby.... Wszystkie treści wciąż są tam po angielsku. Jednak przy niektórych grach w polu obsługiwanych języków pojawił się także ten nasz. Do tej pory nawet jeśli gra go obsługiwała, to nie było o tym wzmianki ani na jej stronie sklepu. To się jednak właśnie zmieniło.

Tak wygląda wzmianka pod Wiedźminem 3