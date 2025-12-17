Sprzęt

Język polski trafił do Nintendo eShop

Jeszcze w listopadzie pisaliśmy o aktualizacji, która dodała język polski do Nintendo Switch 2.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 15:24
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Język polski trafił do Nintendo eShop

Chociaż efekt wydawał się... żaden, ponieważ ani nie odblokowało to naszego języka w żadnej grze, w której jest on zaszyty, ani też nie dodało go do menu konsoli. Mimo to aktualizacja ta to tylko przygotowywanie się do tego, co nadciąga, a czego subtelne znaki znów zauważono.

Dalsza część tekstu pod wideo

Język polski w Nintendo eShop

Otóż nasz język zawitał do cyfrowego sklepu z grami Nintendo, czyli eShopu. Tak jakby.... Wszystkie treści wciąż są tam po angielsku. Jednak przy niektórych grach w polu obsługiwanych języków pojawił się także ten nasz. Do tej pory nawet jeśli gra go obsługiwała, to nie było o tym wzmianki ani na jej stronie sklepu. To się jednak właśnie zmieniło.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Szkło hartowane NACON do Nintendo Switch 2
Szkło hartowane NACON do Nintendo Switch 2
-6.93 zł
39.9 zł - najniższa cena
Kup teraz 32.97 zł
Folia ochronna POWERA do Nintendo Switch 2 (2 szt.)
Folia ochronna POWERA do Nintendo Switch 2 (2 szt.)
0 zł
34.44 zł - najniższa cena
Kup teraz 34.44 zł
Kierownica na Joy Con/Joy-Con 2 FR-TEC do Switch 2
Kierownica na Joy Con/Joy-Con 2 FR-TEC do Switch 2
0 zł
39.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 39.99 zł
Advertisement
Język polski trafił do Nintendo eShop
Tak wygląda wzmianka pod Wiedźminem 3

Wzmianka o obsłudze naszego języka pojawiła się przy Gear.Club Unlimited 3., czyli w nadchodzącym tytule na Switcha 2. Dodatkowo niektórzy wydawcy, jak CDP, już zaktualizowali informacje przy starszych tytułach. Tym samym stosowna adnotacja znajduje się także w opisie Wiedźmina 3, chociaż nie ma jej w innych tytułach, czego przykładem może być trylogia S.T.A.L.K.E.R, w której możemy usłyszeć kultowego polskiego lektora.

Image
telepolis
gaming konsole Nintendo Switch Nintendo Switch 2 Nintendo eShop Nintedo
Zródła zdjęć: Telepolis / Damian Jaroszewski
Źródła tekstu: łowcygier