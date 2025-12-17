Nowe informacje o iPad mini OLED. To tablet na który warto czekać

Z żalem muszę stwierdzić, że przez moje ręce przeszły chyba wszystkie najważniejsze małe tablety ostatnich lat. Z żalem, bo mowa tu o 3 różnych modelach. I tak Galaxy Tab Active5 to pancerny tablet z 5G, któremu niestraszna woda. Jakaś forma wodoodporności w małych tabletach powinna być jednak normą. W końcu tak obecnie wygląda sytuacja wśród smartfonów, a mały tablet to coś, co zawsze mamy przy sobie. Kolejnym urządzeniem był REDMAGIC Astra Gaming Tablet. Genialne urządzenie z topową mocą i fenomenalnym ekranem OLED. Może i z 9-calowym ekranem, ale tak małymi ramkami, że rozmiarowo bliżej mu do 8-calowych urządzeń. Niestety, jest to tablet dla kanapowca z powodu braku 5G.

iPad mini 8

Ostatnim jest natomiast iPad mini 7. Świetny sprzęt, który łączy wysoką wydajność i 5G w małej obudowie. Mógłby jednak mieć lepszy ekran i wykazywać minimum odporności na nieprzychylne warunki atmosferyczne. I to ma właśnie zmienić nadchodzący iPad mini 8.

Tablet ten ma dostać pewną formę ochrony przed wodą, co już samo w sobie sprawi, że zabranie go na łono natury nie będzie się wiązało z lękiem o złą pogodę. Natomiast obecność obsługi 5G jest więcej niż pewna: wersja cellular od lat towarzyszy wszystkim tabletom Apple. Nie można także pominąć zmian w ekranie. Ma być to 8,5-calowy panel OLED.

Plotki sugerują, że wymiary samego urządzenia nie mają ulec zmianie. Możliwe więc, że Apple zdecyduje się na zmniejszenie ramek dookoła ekranu. Wyżej wspomniany REDMAGIC Astra Gaming Tablet jest najlepszym dowodem, że da się to zrobić, nie ograniczając przy tym ergonomii urządzenia. Ostatnia nowość wypłynęła natomiast z ostatniego przecieku iOS 26. Sugeruje ona, że iPad mini 8 ma dostać procesor Apple A20 Pro, a nie Apple A19 Pro, jak sądzono do tej pory. Tym samym dostanie on ten sam procesor, który zadebiutuje wraz z kolejną generacją iPhone, a nie starszą konstrukcję, jak miało to miejsce do tej pory w serii mini.