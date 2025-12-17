Volkswagen zamknął fabrykę w Niemczech po raz pierwszy od przegranej II wojny światowej

Ostatnim z aut wyprodukowanym przez fabrykę był elektryczny ID.3 GTX, najprawdopodobniej w najszybszym wariancie, na co wskazuje czerwony lakier. Następnie został on podpisany przez pracowników zakładu, co dość jasno sugeruje, że nie trafi on do klienta, a stanie się raczej eksponatem muzealnym zwieńczającym 20 lat istnienia fabryki.

Dalsza część tekstu pod wideo

Volkswagen zamknął fabrykę w Dreźnie

Trzeba otwarcie przyznać, że nie był to zbyt duży zakład produkcyjny. Rocznie produkował on około 6 tysięcy samochodów, a po jego zamknięciu pracę straciło 230 osób. Firma obiecała, że ich nie porzuci i szuka dla nich akceptowalnych alternatyw. Mowa tu o przeniesieniu do innych zakładów lub pakietach emerytalnych.

Sam zakład został zamknięty z powodów czysto ekonomicznych, co przyznał sam szef Volkswagena Thomas Schaefer. Ma to wynikać ze straty firmy wynoszącej równowartość 1,5 mld USD w ubiegłym kwartale. Na tę przekładają się cła USA, spadek sprzedaży europejskich aut w Chinach, oraz spowolnienie gospodarcze w samej Europie.

Tu warto podkreślić, że do 2030 roku gigant motoryzacyjny zamierza zwolnić 35 tysięcy pracowników w ramach cięcia kosztów przez redukcję zatrudnienia. A wartość ta wynika z negocjacji z przedstawicielami związków zawodowych.