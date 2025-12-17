Naukowcy alarmują - solaria muszą zniknąć. Śmierć w ultrafiolecie

Naukowcy z Northwestern Medicine i Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco postanowili sprawdzić, jak bardzo negatywny wpływ na skórę ma solarium. W tym celu przeanalizowali oni dokumentację medyczną 32 315 osób, które są pod opieką dermatologiczną specjalistów z Uniwersytetu Northwestern. Otóż 7474 pacjentów zgłosiło korzystanie z solarium, z czego 2932 podało więcej szczegółów na ten temat. To właśnie była grupa badawcza. Natomiast spośród osób, które nie korzystały z solarium, losowo wybrano 2925 osób, które stanowiły grupę kontrolną.

Dalsza część tekstu pod wideo

Solarium znacznie zwiększa ryzyko raka

Efekty okazały się zatrważające: otóż czerniaka zdiagnozowano aż u 5,1% osób, które korzystały z solarium. W grupie kontrolnej było to natomiast tylko 2,1%. Tu warto podkreślić, że wszyscy oni byli osobami z problemami dermatologicznymi. Po uwzględnieniu tego oraz wieku, płci, historii chorób w rodzinie i naturalnych oparzeń słonecznych obliczono, że korzystanie z solarium zwiększa ryzyko wystąpienia czerniaka aż 2,85-raza.

To jednak wciąż nie jest koniec złych wieści. Otóż w przypadku osób, które nie korzystały z solarium, narażone na uszkodzenia genetyczne i niebezpieczne mutacje było około 20% skóry. W przypadku korzystających z solarium proces ten zachodził na całej jej powierzchni.

Idźmy jednak dalej. Naukowcy przeprowadzili kolejne badanie z wykorzystaniem 11 osób, które najdłużej korzystały z solarium. Drugą grupą stanowiło 5 osób, które nie korzystają z solarium, ale zostały dobrane do pierwszej pod względem wieku, płci i ryzyka zachorowania na raka. Trzecia grupa to była natomiast skóra należąca do 6 zmarłych osób.

To badanie wykazało, że komórki osób korzystających z solarium zawierały dwukrotnie więcej mutacji, a same zmiany wiązały się z większym ryzykiem wystąpienia czerniaka w przyszłości. Okazało się także, że czerniak o osób, które korzystają z solarium, przypomina bardziej tego, który może wystąpić u osób, które są narażone na niego z powodu dziedziczenia nowotworu.