Czy to najlepszy smartfon z Androidem? Sprawdź sam i zyskaj nawet 700 zł premii

Jeśli istnieje seria smartfonów, będących twarzą Androida, to dla wielu są to urządzenia z linii Google Pixel. Produkowane przez samego giganta z Mountain View, oferujące głęboką integrację z usługami Google oraz specyfikację godną flagowców. To idealny wybór dla każdego, kto chciałby zobaczyć, jak wygląda „Zielony Robocik” w swoim czystym wydaniu.

Jeśli taka perspektywa wydaje się dla Was kusząca, to mam dobrą wiadomość. W Media Expert możecie zgarnąć urządzenia z rodziny Google Pixel 10 i otrzymać nawet 700 zł premii – wystarczy skorzystać z programu odkupu i zostawić w rozliczeniu swój stary telefon.

Jak skorzystać z oferty? Bardzo prosto. Wystarczy zamówić jedno z objętych akcją urządzeń, a po dodaniu do koszyka wybrać opcję odbioru i płatności w sklepie. Na miejscu należy poinformować sprzedawcę o chęci skorzystania z programu odkupu i zostawienia w rozliczeniu swojego starego urządzenia. Po dokonaniu i akceptacji wyceny kwotę sprzedaży telefonu i gwarantowaną premię w wysokości nawet 700 zł (zależnie od modelu) wykorzystacie na poczet zakupu nowego smartfona z rodziny Google Pixel 10.

Ważne! Odsprzedawany smartfon musi widnieć na liście smartfonów możliwych do odsprzedaży w ramach Programu Odkupu Foxway w sieci Media Expert. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Google Pixel 10 – kwintesencja Androida

Czy warto z takiej oferty skorzystać? Jeśli interesuje Was Android w swojej czystej postaci, to zdecydowanie. Google Pixel 10 można w zasadzie uznać za kwintesencję tego, co popularny system operacyjny ma do zaoferowania – szczególnie w kontekście integracji z usługami giganta z Mountain View.

Google Pixel 10 0 opinii Google Pixel 10 0 opinii Ekran 6.30" OLED Pamięć RAM 12 GB Procesor - Aparat 48 Mpix Bateria 4970mAh Pamięć wbudowana 256 GB Zobacz więcej

Zamiast korzystać z telefonu w tradycyjny sposób, na pokładzie Google Pixel 10 na każdym kroku pomoże Wam wirtualny asystent Gemini. Z jego pomocą przygotujecie notatkę, wyszukacie informacje w Internecie albo napiszecie wiadomość do znajomego – a wszystko w formie naturalnej rozmowy, praktycznie bez dotykania ekranu. Oprócz tego będziecie otrzymywać najnowsze aktualizacje Androida (i to nawet przez siedem lat), a o Wasze bezpieczeństwo zatroszczą się m.in. dedykowany układ Titan M2 oraz wbudowany bezpłatny VPN.

No i nie wolno zapominać, że sprzętowo Google Pixel 10 to po prostu kawał porządnego smartfona. Wyświetlacz OLED zapewnia doskonałą jakość obrazu, a dzięki przekątnej 6,3” całość nadal pozostaje zgrabna i kompaktowa. Procesor Google Tensor G5 zapewnia wydajność godną prawdziwego flagowca, a do tego mamy tu spory akumulator o pojemności 4970 mAh. Do tego cała konstrukcja może się pochwalić świetną jakością wykonania, m.in. za sprawą wykorzystania szkła Gorilla Glass Victus 2, i jest wodoodporna (IP68).

Google Pixel 10 Pro i Pixel 10 Pro XL – dla mierzących wyżej

Tylko jeśli Google Pixel 10 aspiruje do miana idealnego smartfona z Androidem, to jak nazwać Google Pixel 10 Pro i Pixel 10 Pro XL? Bo mówimy tu o telefonach, które poprzeczkę stawiają jeszcze wyżej.

Google Pixel 10 Pro 18 opinii Google Pixel 10 Pro 18 opinii Ekran 6.30" OLED Pamięć RAM 16 GB Procesor - Aparat 50 Mpix Bateria 4870mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej

Obydwa warianty Pro bazują mocno na swoim tańszym kuzynie, ale oferują kilka istotnych usprawnień. Przykładowo, zastosowano tu wyświetlacze LTPO OLED ze zmienną częstotliwością odświeżania, oferujące wyższą efektywność energetyczną i jeszcze lepsze parametry niż ekran na pokładzie podstawowego Pixela.

Google Pixel 10 Pro XL 0 opinii Google Pixel 10 Pro XL 0 opinii Ekran 6.80" OLED Pamięć RAM 16 GB Procesor - Aparat 50 Mpix Bateria 5200mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej

Głównym argumentem za dopłatą są jednak aparaty. Obydwie wersje Pixela 10 Pro wyposażono w identyczną konfigurację składającą się z głównego modułu o rozdzielczości 50 Mpix, tele z pięciokrotnym przybliżeniem oraz jednostki ultraszerokokątnej. Szczególnie ten pierwszy robi wrażenie.

No a oprócz tego producent postanowił wyposażyć swoje urządzenia z dopiskiem Pro w kilka mniej standardowych, ale nadal bardzo praktycznych rozwiązań. Przykładowo, tuż obok aparatu znajdziemy termometr, z pomocą którego zmierzymy temperaturę obiektów w naszym otoczeniu.

A jeśli zastanawiacie się, czy lepszy będzie Google Pixel 10 Pro, czy Pixel 10 Pro XL, to już tłumaczę, że różnica sprowadza się przede wszystkim do wyświetlacza oraz rozmiaru urządzenia. Wariant zwykły posiada panel o przekątnej 6,3”, dzięki czemu całość jest zgrabna, kompaktowa i bez trudu mieści się w każdej kieszeni. Z kolei wersję XL wyposażono w ekran 6,8”, który docenią przede wszystkim fani multimediów oraz zaawansowani użytkownicy, korzystający z telefonu np. do pracy albo oglądania filmów.

700 zł premii w Media Expert – jak skorzystać?

Także na papierze najnowsze Pixele to absolutna ekstraklasa, jeśli chodzi o smartfony z Androidem. A czy są warte wszystkich tych zachwytów? O tym najlepiej przekonać się samemu. Na szczęście dzięki aktualnej promocji w Media Expert zrobicie to bez problemu i jeszcze przy tym zgarniecie kilkaset złotych premii.

Komplet informacji na temat akcji znajdziecie na stronie Media Expert. Ze swojej strony dodam tylko, że warto się spieszyć – macie czas do 31 grudnia 2025 roku albo do wyczerpania zapasów.