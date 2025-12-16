Sprzęt

Cyfrowa miotła Dysona za 2000 zł. To się może sprzedać

Dyson PencilVac to prawdopodobnie najsmuklejszy bezprzewodowy odkurzacz świata. Mimo niewielkich rozmiarów urządzanie kusi paroma przemyślanymi rozwiązaniami technicznymi, a producent chwali się jego wysoką skutecznością.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 18:53
Firma Dyson zaprezentowała swój najnowszy model – PencilVac. Urządzenie wyróżnia się niezwykle smukłą konstrukcją o średnicy zaledwie 38 mm (tyle, co suszarka Dyson Supersonic r) i wadze 1,8 kg. takie rozmiary pozwalają na położenie odkurzacza niemal całkowicie płasko na podłodze (do wysokości 95 mm), co umożliwia swobodne sprzątanie pod niskimi meblami.

Jak zachwala producent, kluczową innowacją tej cyfrowej miotły jest nowa elektroszczotka Fluffycones, wyposażona w cztery stożkowe szczotki umieszczone jedna za drugą. Obracają się one w przeciwnych kierunkach, co zapobiega plątaniu się długich włosów i pozwala na skuteczne zbieranie zanieczyszczeń zarówno przy ruchu do przodu, jak i do tyłu. Dzięki wystającym na krawędziach stożkom urządzenie umożliwia sprzątanie aż do samej listwy przypodłogowej. Całość wspiera laserowe podświetlenie, które ujawnia niewidoczny kurz.

Sercem urządzenia jest silnik Dyson Hyperdymium 140k. To najmniejsza (zaledwie 28 mm średnicy) i najszybsza jednostka napędowa w historii marki, obracająca się z prędkością do 140 tys. obr./min i generująca 55 AW mocy ssania. Odkurzacz wykorzystuje nowy, liniowy system separacji kurzu, który wychwytuje 99,99% cząsteczek o wielkości do 0,3 mikrona.

Inżynierowie Dysona zastosowali również sprytny system kompresji zanieczyszczeń. Wykorzystuje on przepływ powietrza do ubijania kurzu w pojemniku, dzięki czemu, mimo pojemności 0,08 l mieści on pięć razy więcej brudu. Opróżnianie odbywa się higienicznie i bezdotykowo za pomocą mechanizmu tłokowego.

Dyson PencilVac to pierwszy bezprzewodowy odkurzacz producenta z dostępem do Internetu. Łączy się on z aplikacją MyDyson, która monitoruje stan filtrów, baterii i udostępnia porady konserwacyjne. Wymienny akumulator zapewnia do 30 minut pracy bez utraty mocy (w trybie Eco), a czas ten można podwoić, dokupując zapasowe ogniwo.

Odkurzacz Dyson PencilVac jest już dostępny w sprzedaży w oficjalnym sklepie producenta. Jego cena została ustalona na 1999 zł.

telepolis
odkurzacz odkurzacz pionowy Dyson Dyson PencilVac
Zródła zdjęć: Dyson
Źródła tekstu: Dyson