Chcesz zachować swoje pieniądze? Musisz przeczytać komunikat PKO BP

Liczba internetowych oszustw z roku na rok rośnie. Już 33 proc. Polaków spotkała się z próbą wyłudzenia danych, a 12-18 proc. padło jej ofiarą. Jednocześnie aż 90 proc. z nas obawia się utraty pieniędzy i danych osobowych.

Dalsza część tekstu pod wideo

Czy będzie lepiej? Trudno tego oczekiwać. Cyberprzestępcy dysponują coraz lepszymi narzędziami, dzięki którym jeszcze skuteczniej mogą nas oszukiwać. Dlatego też warto wiedzieć, jak się przed tym chronić. O tym przypomina właśnie PKO Bank Polski.

Komunikat PKO BP

PKO Bank Polski opublikował komunikat, w którym przypomina o kilku najważniejszych zasadach bezpieczeństwa. Kierowanie się nimi niemal do zera zminimalizuje ryzyko stania się ofiarą. Wystarczy pamiętać o tych kilku rzeczach, aby nasze pieniądze i dane stały się dużo bezpieczniejsze.

Oto bezpieczne nawyki, którymi warto się kierować:

Telefon od pracownika banku — gdy dzwoni osoba podająca się za pracownika banku, to sprawdzamy go w aplikacji mobilnej. Wiele banków w Polsce oferuje taką funkcję, w tym także PKO BP. W razie wątpliwości lepiej się rozłączyć.

— gdy dzwoni osoba podająca się za pracownika banku, to sprawdzamy go w aplikacji mobilnej. Wiele banków w Polsce oferuje taką funkcję, w tym także PKO BP. W razie wątpliwości lepiej się rozłączyć. Instalowanie aplikacji — aplikacje instalujemy tylko z zaufanych źródeł. Nie pobieramy ich z linków w wiadomości e-mail czy SMS.

— aplikacje instalujemy tylko z zaufanych źródeł. Nie pobieramy ich z linków w wiadomości e-mail czy SMS. Telefon od nieznajomego — nie instalujemy żadnego oprogramowania, o które prosi nas rozmówca. Nie wykonujemy jego poleceń, w których prosi nas o przelanie pieniędzy na bezpieczne konto lub przyłożenie karty do telefonu w celu weryfikacji.

— nie instalujemy żadnego oprogramowania, o które prosi nas rozmówca. Nie wykonujemy jego poleceń, w których prosi nas o przelanie pieniędzy na bezpieczne konto lub przyłożenie karty do telefonu w celu weryfikacji. Płatności — zawsze sprawdzaj powiadomienia o płatnościach, zanim je zatwierdzisz. Sprawdź nazwę odbiorcy, kwotę, tytuł i numer konta.

— zawsze sprawdzaj powiadomienia o płatnościach, zanim je zatwierdzisz. Sprawdź nazwę odbiorcy, kwotę, tytuł i numer konta. Dbaj o swoje dane — nie podawaj nikomu swoich danych, w tym: loginu, hasła, PIN-u, danych karty lub kodów BLIK.

— nie podawaj nikomu swoich danych, w tym: loginu, hasła, PIN-u, danych karty lub kodów BLIK. Fałszywe reklamy — uważaj na reklamy w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych, które obiecują niesamowite zyski w krótkim czasie lub darmowe szkolenia z inwestycji. To prawdopodobnie oszustwo.

— uważaj na reklamy w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych, które obiecują niesamowite zyski w krótkim czasie lub darmowe szkolenia z inwestycji. To prawdopodobnie oszustwo. Zakupy online — przed złożeniem zamówienia dokładnie sprawdź sklep internetowy, w tym jego adres, opinie, dane kontaktowe oraz regulamin. Uważaj na historie w stylu "likwidacja sklepu" lub "ostatnie sztuki towaru".