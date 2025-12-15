Bezpieczeństwo

Chcesz zachować swoje pieniądze? Musisz przeczytać komunikat PKO BP

Boisz się, że padniesz ofiarą oszustów i stracisz pieniądze? W takim razie zapoznaj się z komunikatem PKO Banku Polskiego. Może cię przed tym uchronić.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:02
Liczba internetowych oszustw z roku na rok rośnie. Już 33 proc. Polaków spotkała się z próbą wyłudzenia danych, a 12-18 proc. padło jej ofiarą. Jednocześnie aż 90 proc. z nas obawia się utraty pieniędzy i danych osobowych.

Czy będzie lepiej? Trudno tego oczekiwać. Cyberprzestępcy dysponują coraz lepszymi narzędziami, dzięki którym jeszcze skuteczniej mogą nas oszukiwać. Dlatego też warto wiedzieć, jak się przed tym chronić. O tym przypomina właśnie PKO Bank Polski.

Komunikat PKO BP

PKO Bank Polski opublikował komunikat, w którym przypomina o kilku najważniejszych zasadach bezpieczeństwa. Kierowanie się nimi niemal do zera zminimalizuje ryzyko stania się ofiarą. Wystarczy pamiętać o tych kilku rzeczach, aby nasze pieniądze i dane stały się dużo bezpieczniejsze.

Oto bezpieczne nawyki, którymi warto się kierować:

  • Telefon od pracownika banku — gdy dzwoni osoba podająca się za pracownika banku, to sprawdzamy go w aplikacji mobilnej. Wiele banków w Polsce oferuje taką funkcję, w tym także PKO BP. W razie wątpliwości lepiej się rozłączyć.
  • Instalowanie aplikacji — aplikacje instalujemy tylko z zaufanych źródeł. Nie pobieramy ich z linków w wiadomości e-mail czy SMS.
  • Telefon od nieznajomego — nie instalujemy żadnego oprogramowania, o które prosi nas rozmówca. Nie wykonujemy jego poleceń, w których prosi nas o przelanie pieniędzy na bezpieczne konto lub przyłożenie karty do telefonu w celu weryfikacji.
  • Płatności — zawsze sprawdzaj powiadomienia o płatnościach, zanim je zatwierdzisz. Sprawdź nazwę odbiorcy, kwotę, tytuł i numer konta.
  • Dbaj o swoje dane — nie podawaj nikomu swoich danych, w tym: loginu, hasła, PIN-u, danych karty lub kodów BLIK.
  • Fałszywe reklamy — uważaj na reklamy w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych, które obiecują niesamowite zyski w krótkim czasie lub darmowe szkolenia z inwestycji. To prawdopodobnie oszustwo.
  • Zakupy online — przed złożeniem zamówienia dokładnie sprawdź sklep internetowy, w tym jego adres, opinie, dane kontaktowe oraz regulamin. Uważaj na historie w stylu "likwidacja sklepu" lub "ostatnie sztuki towaru".

Tych kilka prostych zasad wystarczy, aby do minimum ograniczyć ryzyko stania się statystyką wpisaną do tabelki z liczbą ofiar internetowych oszustów. Pamiętajcie też, aby o tego typu zagrożeniach rozmawiać z bliskimi. Być może w ten sposób uchronicie ich przed stratą pieniędzy.

Image
telepolis
PKO Bank Polski PKO BP PKO BP komunikat PKO BP ostrzeżenie zasady bezpieczeństwa w Internecie
Zródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl