Player z dużą nowością. Zmieni sposób, w jaki oglądasz

Player dostaje nową funkcję

Player od dawna stara się wyróżnić na tle zagranicznych gigantów. Jako pierwsi wprowadzili w Polsce kanały typu FAST, czyli darmową telewizję w streamingu z reklamami. Teraz idą za ciosem. Grudzień przynosi kolejną nowość, którą nazwano po prostu "Playlistami". O co w tym chodzi? To ukłon w stronę tych, którzy lubią oglądać telewizję "po swojemu", ale nie zawsze chcą tracić czas na przekopywanie biblioteki.

Czym są Playlisty w Playerze?

Nowa funkcja to coś pomiędzy tradycyjną telewizją a klasycznym VOD. Serwis przygotował na start 20 tematycznych zestawień. Nie są to jednak zwykłe kanały linearne, gdzie musisz czekać na konkretną godzinę emisji. Tutaj to Ty decydujesz, kiedy startujesz.

Przechodzisz do zakładki "Kanały", wybierasz interesujący Cię temat i oglądasz. Może to być blok kulinarny, kryminalny czy podróżniczy. Różnica polega na tym, że nie ma tu sztywnej ramówki. Klikasz i oglądasz od razu. Jeśli przerwiesz w połowie, Player zapamięta ten moment. Możesz też swobodnie przeskakiwać do kolejnych odcinków w ramach danej listy. To spora wygoda.

Co można obejrzeć?

Wybór na start wygląda całkiem obiecująco. Twórcy platformy pogrupowali treści w bloki tematyczne. Znajdziemy tam takie pozycje jak "Podróże z Makłowiczem", "Świat oczami Polaków" czy "Najciekawsze przypadki medyczne". Dla fanów lżejszej rozrywki przygotowano playlisty "Skandale wśród celebrytów" oraz "Top Model: Nagie sesje".

Z okazji zbliżających się świąt nie zabraknie też specjalnej listy "Święta w Playerze". Ma to być idealne tło do rodzinnych spotkań.

Stawiamy użytkowników w centrum i jako pierwsza platforma VOD w Polsce oddajemy w ich ręce nowy sposób korzystania z biblioteki treści – prosty i intuicyjny. Playlisty powstały z myślą o widzach, którzy lubią, gdy platforma podsuwa im trafne wybory, a jednocześnie daje swobodę i elastyczność. Tematyczne zestawienia treści pozwalają zanurzyć się w ulubiony świat jednym kliknięciem i oglądać swój ulubiony content na własnych zasadach. To rozwiązanie, które sprawia, że Player staje się bardziej osobisty i bliższy temu, jak dziś konsumujemy rozrywkę. Katarzyna Drogowska, Senior Director Player w TVN Warner Bros. Discovery

Dostępność i cena

To chyba najważniejsza informacja. Playlisty są dostępne dla wszystkich użytkowników. Skorzystają z nich także osoby, które używają Playera w wersji bezpłatnej (z reklamami). Nie trzeba mieć wykupionego drogiego pakietu, by sprawdzić nową funkcję.