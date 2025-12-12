Gry

Hogwarts Legacy za darmo z okazji The Game Awards 2025

Dwa lata temu wedle wielu Hogwarts Legacy niesłusznie nie otrzymał GOTY 2023. Jednak zabłysną przy GOTY 2025.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 17:41
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Hogwarts Legacy za darmo z okazji The Game Awards 2025

W jaki sposób? Otóż z okazji imprezy, na której całkowicie zasłużenie błyszczało Clair Obscur: Expedition 33, Epic Store postanowiło sprezentować graczom inny, głośny tytuł. A dokładniej Hogwarts Legacy w wersji na komputery Windows. Grę można odebrać w sklepie Epic po zalogowaniu się na swoim koncie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Hogwarts Legacy za darmo w Epic Store

Hogwarts Legacy za darmo z okazji The Game Awards 2025

Gra, znana u nas także pod spolszczonym tytułem Dziedzictwo Hogwartu, jest dostępna za darmo w wersji Standardowej. Mamy tu do czynienia z tytułem, za który normalnie należałoby zapłacić 269 zł i to zarówno w Epic Store, jak i oficjalnym sklepie Steam. Warto tu podkreślić, że odbierając tytuł z Epic Store dostaniemy dostęp do gry wyłącznie z tego sklepu, będącego konkurencją Steam. Nie jest to sklep z kluczami, a konkurent platformy Valve.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop ASUS VivoBook S 16 S3607QA-PL003W 16" IPS 144Hz Snapdragon X X1-26-100 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home, Funkcje AI
Laptop ASUS VivoBook S 16 S3607QA-PL003W 16" IPS 144Hz Snapdragon X X1-26-100 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home, Funkcje AI
0 zł
2999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2999.99 zł
Laptop ACER Nitro V 17 AI ANV17-61-R7MX 17.3" IPS 165Hz Ryzen AI 7 350 16GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5070 DLSS 4 Windows 11 Professional, Funkcje AI
Laptop ACER Nitro V 17 AI ANV17-61-R7MX 17.3" IPS 165Hz Ryzen AI 7 350 16GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5070 DLSS 4 Windows 11 Professional, Funkcje AI
-900 zł
8299 zł - najniższa cena
Kup teraz 7399 zł
Laptop HP OMEN 17-DB1216NW 17.3" IPS 240Hz Ryzen AI 9 365 32GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5070 DLSS 4 Windows 11 Home
Laptop HP OMEN 17-DB1216NW 17.3" IPS 240Hz Ryzen AI 9 365 32GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5070 DLSS 4 Windows 11 Home
0 zł
8799 zł - najniższa cena
Kup teraz 8799 zł
Advertisement

Grę możecie odebrać do 18 grudnia, do godziny 16:59. I chociaż macie na to jeszcze sporo czasu, to warto się pośpieszyć, żeby nie zapomnieć. Dla osób, które jeszcze nie grały to świetna okazja, aby zanurzyć się w ten świat, a podobno warto.

Image
telepolis
Hogwarts Legacy epic Epic Store
Zródła zdjęć: Paweł Maretycz / Telepolis, Epic
Źródła tekstu: Epic Store