Hogwarts Legacy za darmo z okazji The Game Awards 2025

W jaki sposób? Otóż z okazji imprezy, na której całkowicie zasłużenie błyszczało Clair Obscur: Expedition 33, Epic Store postanowiło sprezentować graczom inny, głośny tytuł. A dokładniej Hogwarts Legacy w wersji na komputery Windows. Grę można odebrać w sklepie Epic po zalogowaniu się na swoim koncie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Hogwarts Legacy za darmo w Epic Store

Gra, znana u nas także pod spolszczonym tytułem Dziedzictwo Hogwartu, jest dostępna za darmo w wersji Standardowej. Mamy tu do czynienia z tytułem, za który normalnie należałoby zapłacić 269 zł i to zarówno w Epic Store, jak i oficjalnym sklepie Steam. Warto tu podkreślić, że odbierając tytuł z Epic Store dostaniemy dostęp do gry wyłącznie z tego sklepu, będącego konkurencją Steam. Nie jest to sklep z kluczami, a konkurent platformy Valve.