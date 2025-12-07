Gry

Co łączy Final Fantasy z Rage Against the Machine? Okazuje się, że sporo

Rage Against the Machine i Final Fantasy na pierwszy rzut oka wydaje się tak dziwnym połączeniem jak Platon i Counter-Strike. Jednak jak się okazuje, legendarna seria gier i niemniej uznany zespół rockowy mają ze sobą wspólnego więcej niż się okazuje.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 17:48
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Co łączy Final Fantasy z Rage Against the Machine? Okazuje się, że sporo

Pojawił się dziki Tom Morello 

Dalsza część tekstu pod wideo

Gitarzysta Rage Against the Machine (RATM) został zaproszony przez kompozytora Final Fantasy 14 do współpracy, a jego muzyka pojawi się w grze. O wszystkim dowiadujemy się z oficjalnego konta gry na X (Twitter). Jak wyjawił sam Morello na załączonym filmiku, wszystko zaczęło się od Jasona Charlesa Millera (który podkładał głosy w FF XIV i stworzył kilka utworów tamże), który wyjawił, że Mayasoshi Soken jest ogromny fanem RATM i chciał współpracować z legendą gitary.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Zdrapywanka z rysikiem Drap Drap! Magiczna dżungla (twarda okładka)
Zdrapywanka z rysikiem Drap Drap! Magiczna dżungla (twarda okładka)
0 zł
14.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 14.99 zł
Książka Czytaj z Albikiem Baśnie z całego świata Lucie Krystlíková (twarda okładka)
Książka Czytaj z Albikiem Baśnie z całego świata Lucie Krystlíková (twarda okładka)
0 zł
89.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 89.99 zł
Książka Akademia mądrego dziecka Pierwsze słowa Na wsi Nathalie Choux (twarda okładka)
Książka Akademia mądrego dziecka Pierwsze słowa Na wsi Nathalie Choux (twarda okładka)
0 zł
19.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 19.99 zł
Advertisement

Utwór Morello został stworzony we współpracy z metalcore'owym zespołem Beartooth i nosi tytuł "Everything Burns". "Chciałem stworzyć absolutnie rockowy, energetyczny kawałek, który odzwierciedlałby energię i moc tej gry" – powiedział Morello.

Image
telepolis
Final Fantasy gry final fantasy 14 final fantasy xiv rage against the machine tom morello gry mmo
Zródła zdjęć: Ben Houdijk / Shutterstock.com
Źródła tekstu: PC Gamer, opr. wł.