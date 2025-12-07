Co łączy Final Fantasy z Rage Against the Machine? Okazuje się, że sporo

Pojawił się dziki Tom Morello

Gitarzysta Rage Against the Machine (RATM) został zaproszony przez kompozytora Final Fantasy 14 do współpracy, a jego muzyka pojawi się w grze. O wszystkim dowiadujemy się z oficjalnego konta gry na X (Twitter). Jak wyjawił sam Morello na załączonym filmiku, wszystko zaczęło się od Jasona Charlesa Millera (który podkładał głosy w FF XIV i stworzył kilka utworów tamże), który wyjawił, że Mayasoshi Soken jest ogromny fanem RATM i chciał współpracować z legendą gitary.