Co łączy Final Fantasy z Rage Against the Machine? Okazuje się, że sporo
Rage Against the Machine i Final Fantasy na pierwszy rzut oka wydaje się tak dziwnym połączeniem jak Platon i Counter-Strike. Jednak jak się okazuje, legendarna seria gier i niemniej uznany zespół rockowy mają ze sobą wspólnego więcej niż się okazuje.
Pojawił się dziki Tom Morello
Gitarzysta Rage Against the Machine (RATM) został zaproszony przez kompozytora Final Fantasy 14 do współpracy, a jego muzyka pojawi się w grze. O wszystkim dowiadujemy się z oficjalnego konta gry na X (Twitter). Jak wyjawił sam Morello na załączonym filmiku, wszystko zaczęło się od Jasona Charlesa Millera (który podkładał głosy w FF XIV i stworzył kilka utworów tamże), który wyjawił, że Mayasoshi Soken jest ogromny fanem RATM i chciał współpracować z legendą gitary.
Utwór Morello został stworzony we współpracy z metalcore'owym zespołem Beartooth i nosi tytuł "Everything Burns". "Chciałem stworzyć absolutnie rockowy, energetyczny kawałek, który odzwierciedlałby energię i moc tej gry" – powiedział Morello.