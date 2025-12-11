Jak wybrać idealny prezent na święta? Podpowiadamy

Zbliżają się Święta. To oznacza, że już niedługo będziemy ubierać choinkę, przygotowywać tradycyjne dwanaście potraw i szykować się do kulturalnej wymiany zdań na tematy polityczne przy rodzinnym stole. Po drodze wypadałoby jednak pomyśleć także o prezentach dla bliskich i tu się pojawia problem: co wybrać?

Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie wybór trafionych upominków zawsze stanowił spore wyzwanie. Na całe szczęście jest sztuczka, która mocno ten proces ułatwia. Wystarczy zajrzeć na stronę Plusa, gdzie czeka na Was cała masa upominków, wśród których każdy powinien znaleźć coś dla siebie. A żeby dodatkowo Wam pomóc, to poniżej znajdziecie kilka naszym zdaniem najciekawszych propozycji.

Smartfony dla wymagających

Oczywiście najfajniejsze prezenty to te, które znajdziemy w zakładce ze smartfonami. W końcu kto nie chciałby dostać nowego telefonu? Nawet tutaj warto jednak dobrać taki model, który najlepiej będzie pasował do obdarowanego.

Przykładowo, macie wśród bliskich osobę z zajawką do fotografii albo z aspiracjami na youtubera czy tiktokera? To warto pomyśleć o sprzęcie, który pomoże mu te zainteresowania rozwinąć. Tutaj niekwestionowanym faworytem będzie iPhone 17 Pro Max. Nowy flagowiec giganta z Cupertino to nie tylko wysoka wydajność i rewelacyjne wykonanie, ale także doskonały potrójny aparat z dodatkowymi modułami ultraszerokim i tele.

Sprzęt z jabłkiem robi świetne zdjęcia (zwłaszcza w trybie portretowym), nagrywa jedne z najlepszych wideo w branży i może się pochwalić gigantycznym wyborem aplikacji kreatywnych, które działają jak rakieta na nowym procesorze Apple A19 Pro. Jedynie duży wyświetlacz o przekątnej 6,9” może budzić mieszane uczucia, bo choć ma rewelacyjne parametry, to dla części osób będzie zwyczajnie zbyt duży. Ale wiecie co? Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sięgnąć po iPhone’a 17 Pro, który oferuje dokładnie te same atuty, tyle że w mniejszej, bardziej zgrabnej obudowie.

Ale co zrobić, jeśli kandydat na obdarowanego ma alergię na jabłka i wolałby coś z Androidem? Też żaden problem! Po drugiej stronie płotu czeka Samsung Galaxy S25 Ultra.Tutaj na pleckach mamy aż cztery aparaty i to w bardzo uniwersalnej konfiguracji, bo wzbogaconej o dodatkowy teleobiektyw z pięciokrotnym optycznym przybliżeniem. Dodatkowo flagowiec Koreańczyków wyróżnia się świetnym interfejsem One UI 7 na bazie Androida 15 i aż siedmioma obiecanymi dużymi aktualizacjami. No i jest prawdziwą bestią, jeśli chodzi o produktywność – głównie za sprawą rysika S Pen, ale nie tylko, bo także dzięki trybowi DeX (alternatywny interfejs po podłączeniu do monitora) i rozbudowanym funkcjom AI.

Telefony „tylko do dzwonienia”

No ale nie każdy potrzebuje smartfona z absolutnie najwyższej półki. Wiele osób bardziej się ucieszy z modelu prostego, bezproblemowego i niezawodnego. Wiecie, takiego telefonu „tylko do dzwonienia” (i przy okazji przeglądania, mediów społecznościowych, jakichś prostych gierek… ale no, łapiecie). Na szczęście tu także jest kilka mocnych propozycji.

Jednym z najlepszych telefonów z tej kategorii jest Samsung Galaxy A56. To taki sztandarowy przedstawiciel średniej półki cenowej – wydajność w punkt, cena w punkt, a do tego funkcjonalność żywcem przeszczepiona z topowych modeli producenta. Przykładowo, dostajemy tu świetny wyświetlacz Super AMOLED, intuicyjny interfejs One UI 7 z dużym naciskiem na funkcje AI oraz obietnicą siedmiu dużych aktualizacji, a nawet wodoodporną obudowę. To telefon, który nie ściga się na cyferki, ale bez trudu zrobimy nim dobre zdjęcie, skorzystamy z bankowości elektronicznej albo po prostu do kogoś zadzwonimy.

Świetnym wyborem jako taki prosty, niezawodny telefon będzie również podstawowy wariant iPhone’a 17. Jasne, to model nieco mocniej aspirujący do segmentu premium. Mimo to bazowe wersje smartfonów Apple dla wielu osób stanowią ideał takiego sprzętu „do używania”. Nie musimy się przejmować parametrami ani nie musimy mieć doktoratu z informatyki, żeby skorzystać z najważniejszych funkcji systemu iOS. Wszystko po prostu działa i to zwykle działa dobrze. Co więcej, najnowszy iPhone 17 wniósł do serii kilka fajnych usprawnień, w tym odświeżony design i wyświetlacz o odświeżaniu 120 Hz.

Dla trochę młodszych

Smartfon może być też doskonałym upominkiem dla młodzieży – zwłaszcza tej nieco starszej. W końcu to świetny sposób, by pozostać z dzieckiem w kontakcie. Wiadomo jednak, że tutaj przy wyborze będą trochę inne kryteria. Smartfon dla młodego użytkownika nadal powinien mieć niezłe parametry i być wygodny. Warto jednak pamiętać, że taki sprzęt będzie pracował w nieco trudniejszych warunkach niż zwykle i prawdopodobnie co najmniej kilka razy zaliczy bliskie spotkanie ze szkolnym boiskiem lub zostanie przygnieciony zeszytami w plecaku.

Do czego zmierzam? Ano do tego, że warto celować w urządzenia w pełni funkcjonalne, ale jednak względnie niedrogie. Przykładowo, świetnym wyborem będzie Samsung Galaxy A36. Jak sugeruje nazwa, sporo go łączy ze wspomnianym wcześniej Galaxy A56. Tu także czeka na nas intuicyjne oprogramowanie One UI, bardzo dobry w swojej klasie aparat i doskonały wyświetlacz. Co bardzo ważne, ten telefon także może się pochwalić wodoodpornością, co w tej klasie cenowej nie zdarza się często.

W porównaniu z Galaxy A56 jest to jednak model nieco tańszy, gdzie niższa cena wynika m.in. z zastosowania nieco innych materiałów czy odrobinę gorszego aparatu. Zupełnie rozsądne kompromisy, które w żaden sposób nie przekreślają faktu, że mamy tu do czynienia z bardzo dobrym smartfonem.

Drugim fajnym wyborem w tej kategorii będzie Motorola edge 60 Fusion.To telefon, który uwagę przykuwa przede wszystkim efektownym designem. Szczególnie paleta dostępnych wersji kolorystycznych wyróżnia się z tłumu za sprawą wykorzystania żywych, atrakcyjnych barw obok wszechobecnych czerni i beżów. Ale nie tylko swoim wyglądem ten telefon robi rewelacyjne wrażenie. Znajdziemy tu także bardzo dobry wyświetlacz P-OLED o wysokiej rozdzielczości, wydajny procesor MediaTek Dimensity 7300, który świetnie sprawdzi się w grach mobilnych, a także certyfikaty IP68/IP69 i MIL-STD-810H. Co to oznacza? Że Motoroli edge 60 Fusion nie jest straszne ani spotkanie z wodą, ani upadek z wysokości 1,2 m.

Jeśli jednak szukacie prezentu dla dziecka, smartfon nie jest jedyną opcją, jaką macie do dyspozycji. Cały czas zostając przy ofercie Plusa, znajdziemy tam także smartwatch Locon Watch Sigma.To model zaprojektowany specjalnie z myślą o używaniu przez dzieci. Posiada podstawowe funkcje łączności, w tym obsługę połączeń głosowych i wbudowany komunikator WhatsApp, a także pozwala na bieżąco sprawdzać lokalizację naszej pociechy. Dzięki temu wiemy, gdzie się znajduje i że jest bezpieczna.

Doskonałym uzupełnieniem takiego gadżetu jest pakiet Bezpieczna Rodzina. To usługa dla użytkowników sieci Plus, dzięki której możliwe jest m.in. monitorowanie lokalizacji najbliższych, wysyłanie wiadomości SOS jednym przyciskiem czy znalezienie zgubionego telefonu. W wersji Premium dostępne są również rozbudowane treści ochrony rodzicielskiej, w tym blokada treści 18+ i możliwość konfigurowania limitów korzystania z telefonu. To praktyczne narzędzie, dzięki któremu można jeszcze lepiej zatroszczyć się o bezpieczeństwo najbliższych.

A co oprócz telefonu?

Jeśli zdecydujecie się wręczyć komuś telefon na Święta, to warto pamiętać, że jest jeden prosty trik, by taki prezent stał się jeszcze lepszy. Dobierając do smartfona odpowiedni zestaw usług z oferty sieci Plus można sprawić, że faktycznie rozwinie on skrzydła.

Przykładowo, dobierając do telefonu pakiet usług łączonych składający się z abonamentu komórkowego i światłowodu za jedyne 80 zł/mies. można mieć dostęp do szybkiego internetu 5G poza domem, a w domu stałe łącze o szybkości 600 Mb/s, z którego korzysta cała rodzina. Dzięki temu na nowym smartfonie będzie można bez wyrzeczeń surfować po sieci, rozmawiać z bliskimi, oglądać ulubione seriale i wiele, wiele więcej – a to przecież tylko jedna z wielu opcji, jakie czekają na Was w ofercie Plusa.

Jeśli interesuje Was więcej inspiracji na idealne prezenty, koniecznie zajrzyjcie na stronę Plusa.Czekają tam na Was nie tylko najlepsze telefony, ale także cała masa promocji, które umilą Wam każdą chwilę nadchodzącego roku – nawet wtedy, kiedy rozmowa przy wigilijnym stole zacznie zbaczać na te nieco bardziej drażliwe tematy 😉