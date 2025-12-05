Wyślij ten link do Mikołaja. Laptopy do gier gwiazdki godne

Wybór odpowiedniego laptopa, a szczególnie gamingowego, może być zadaniem przerastającym możliwości przeciętnej osoby. Nie oszukujmy się, trzeba w miarę orientować się w świecie nowych technologii, aby wiedzieć, na co należy zwrócić szczególną uwagę. Sytuacji nie ułatwia fakt, że na rynku dostępne są modele wielu producentów z mnóstwem różnych konfiguracji.

Dlatego postanowiłem Wam ten proces ułatwić, szczególnie teraz, gdy niektórzy mogą przed świętami zdecydować się na zakup laptopa dla gracza, aby pod choinką obdarować nim kogoś bliskiego. Ze swojej strony polecam modele z serii OMEN oraz HP Victus wyposażone w najnowsze karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 50. Za takim wyborem stoi sporo mocnych argumentów.

Dlaczego NVIDIA GeForce RTX 50?

Zanim przejdziemy do propozycji konkretnych laptopów, odpowiedzmy sobie na pytanie – dlaczego wybrać akurat model z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 50? W dużym skrócie mógłbym po prostu powiedzieć, że to najlepsze GPU na rynku. Podejrzewam jednak, że taki argument niewielu przekona. Potrzebne są konkrety. Tych na szczęście nie brakuje.

Zacznijmy od najważniejszego, czyli wydajności. To właśnie tutaj karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 50, które stosowane są w laptopach, pokazują swoją główną przewagę nad konkurencją. Niezależne testy udowadniają, że są one najlepszym rozwiązaniem dla graczy, bo oferują najlepszą płynność rozgrywki, a przecież to jest dla graczy najważniejsze. Nie ma na rynku również mocnego modelu jak RTX 5090, ale też tańsze konstrukcje z RTX 5060 czy RTX 5070 zostawiają rywali w pokonanym polu.

Jednak sama wydajność to zaledwie początek zalet. Od kilku lat w wielu grach dostępny jest Ray Tracing. Śledzenie promieni, bo tak to rozwiązanie należałoby nazwać po polsku, trafiło na salony właśnie za sprawą NVIDIA. To Zieloni jako pierwsi wprowadzili modele zdolne do tak wymagających obliczeń w czasie rzeczywistym. Do dzisiaj nie oddali palmy pierwszeństwa także pod kątem wydajności również w tym zakresie.

Tymczasem Ray Tracing znacząco poprawia jakość grafiki. W grach tak samo, jak w fotografii, w dużej mierze światło buduje scenę. Doskonale widać to po wielu starszych tytułach, które zostały odświeżone dzięki RTX Remix. Taki Max Payne ze śledzeniem promieni prezentuje się rewelacyjnie. Zresztą z Ray Tracingu można dzisiaj korzystać w wielu nowych grach, np. Borderlands 4, Indiana Jones czy hitowym Arc Riders.

Płynność i jakość grafiki

Do tego dochodzi też cała gama rozwiązań znana pod wspólną nazwą NVIDIA DLSS 4. Tę technikę należałoby rozbić na kilka osobnych części, bo chociaż współpracują, to oferują trochę co innego. Zacznijmy od kwestii podstawowej, czyli rozdzielczości. Każdy gracz wie, że im jest ona niższa, tym więcej klatek na sekundę jest w stanie wygenerować układ graficzny. To teraz wyobraź sobie, że obraz generowany jest w Full HD, ale Ty na monitorze widzisz 4K i to w takiej jakości, jakie 4K powinno oferować. Tak właśnie działa skalowanie rozdzielczości w Deep Learning Super Sampling. Dzięki temu płynność rozgrywki jest nieporównywalnie lepsza i można cieszyć się obrazem lepszej jakości, ustawiając opcje graficzne na wysokie lub aktywując śledzenie promieni.

Jednak skalowanie rozdzielczości, chociaż leży u podstaw DLSS, jest dzisiaj zaledwie jego częścią. Wraz z rozwojem tej techniki NVIDIA wprowadziła też Frame Generation. To rozwiązanie, które – dzięki rdzeniom Tensor i algorytmom uczenia maszynowego – może generować dodatkowe klatki obok tych, które zostały natywnie wygenerowane przez GPU. Przy okazji premiery modeli z serii NVIDIA GeForce RTX 50 wprowadzono Multi Frame Generation, które może tworzyć nawet 3 dodatkowe klatki na każdą natywną. Wzrost wydajności jest wręcz niesamowity, a wpływ na obraz minimalny albo wręcz żaden. To jak cheatowanie. Włączasz jedną opcję i nagle masz wielokrotnie więcej klatek na sekundę i obraz tak płynny, że inni mogą tylko zazdrościć.

Czas reakcji – przewaga w grze

Na tym w sumie można zakończyć listę zalet. Jednak jest jeszcze jedno rozwiązanie, które docenią przede wszystkim miłośnicy dynamicznych produkcji online, jak Battlefield 6, Valorant czy Counter-Strike. Wszyscy oni wiedzą, jak ważny w potyczkach multiplayer jest czas reakcji. Bycie szybszym od przeciwnika często decyduje o ostatecznym wyniku. Kluczową rolę odgrywa tutaj opóźnienie, czyli czas jaki mija od naszej reakcji, do zobaczenia jej efektu na ekranie. Tutaj z pomocą przychodzi NVIDIA Reflex, która minimalizuje opóźnienia i zapewnia responsywność na niespotykanym poziomie. To znowu tylko jedna opcja w ustawieniach gry, a daje realną przewagę nad rywalami.

Nie tylko dla graczy

Chociaż na razie skupialiśmy się tylko na graczach, to laptopy z układami NVIDIA GeForce RTX 50 nie są tylko dla nich. To też najlepszy wybór dla kreatywnych twórców, którzy zajmują się streamowaniem, grafiką komputerową, fotografią, montują filmy albo ich głównym zainteresowaniem jest aktualnie sztuczna inteligencja. Na każdym tym polu NVIDIA ma sporo do zaoferowania.

Przede wszystkim karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 50 współpracują z wieloma profesjonalnymi aplikacjami. Oznacza to, że potrafią one wykorzystać wysoką moc GPU do uzyskania lepszych efektów w krótszym czasie. To między innymi programy z pakietu Adobe, ale też Corel Draw, DaVinci Resolve, Autodesk oraz Blender. W każdym z nich praca na laptopie z grafiką Zielonych jest zwyczajnie łatwiejsza.

Z kolei streamerzy mogą skorzystać z najnowszego enkodera NVENC, który zapewnia nie tylko najlepszą wydajność, ale też jakość obrazu. Dzięki temu transmisje na Twitchu czy YouTubie będą nie tylko cieszyły oko, ale też działały płynne. Warto wspomnieć jeszcze o programie NVIDIA Broadcast, który może eliminować szumy otoczenia, podkręcać jakość dźwięku przechwytywanego przez mikrofon czy też dodawać wirtualne tła do kamery. Jedno narzędzie sprawi, że streamy będą wyglądać profesjonalnie.

Laptopy OMEN z GeForce RTX 50

Skoro już wiecie, czemu laptopy z kartami graficznymi GeForce RTX 50 są najlepszym wyborem, to przyszedł czas wskazać konkretne modele. Wybrałem 3 urządzeniach w różnych przedziałach cenowych. Godne polecenia są:

HP Victus 15

Ten konkretny model dostępny jest z kartą graficzną GeForce RTX 5060, która doskonale poradzi sobie z najnowszymi grami w rozdzielczości Full HD. Poza tym laptop wyposażony jest w procesor Intel Core 5 210H, 16 GB pamięci DDR5 5600 MHz oraz szybki dysk SSD PCIe NVMe 4.0 o pojemności 512 GB. Ekran składa się z 15,6-calowej matrycy IPS o rozdzielczości 1920 × 1080 pikseli i odświeżaniu 144 Hz. Dzięki temu każda gra będzie wyglądać jeszcze lepiej i płynnej. HP Victus 15 sprawdzi się zarówno do grania, jak i pracy kreatywnej. Jego cena to 4499 zł, więc jest to naprawdę atrakcyjna oferta.

OMEN 16

Kolejna propozycja jest już z trochę wyższej półki, co wydać po specyfikacji. Przede wszystkim producent zastosował w nim wydajniejszy układ graficzny GeForce RTX 5070, na którym spokojnie można już pograć w wyższej rozdzielczości. Zresztą 16-calowy ekran IPS może wyświetlać obraz w 2560 × 1600 pikseli przy odświeżaniu aż 240 Hz. Pozostała specyfikacja to między innymi: procesor AMD Ryzen 9 8940HX, 32 GB pamięci DDR5 5200 MHz oraz dysk SSD PCIe NVMe 4.0 o pojemności 1000 GB. To wszystko sprawia, że jest to doskonały sprzęt dla bardziej wymagających użytkowników. Granie na nim będzie czystą przyjemnością. Cena to 7199 zł.

OMEN MAX 16

Na koniec zostawiłem propozycję dla największych entuzjastów. Mowa o modelu OMEN MAX, który wyposażony jest w układ graficzny GeForce RTX 5080, czyli aktualnie jeden z najwydajniejszych na rynku. Tutaj spokojnie można włączać gry w najwyższych ustawieniach graficznych, bez obaw o brak mocy obliczeniowej. Firma HP zdecydowała się na zastosowanie tutaj rewelacyjnego ekranu OLED o przekątnej 16 cali, rozdzielczości 2560 × 1600 pikseli oraz odświeżaniu 240 Hz. Gry na nim wyglądają po prostu rewelacyjnie. Za wydajność odpowiadają jeszcze: procesor Intel Core Ultra 9-275HX, 32 GB pamięci DDR5 5600 MHz oraz dyski NVMe 4.0 1000 GB. Co prawda trochę kosztuje, bo trzeba na niego wydać 12999 zł, ale zwraca się to w postaci ogromnych możliwości zarówno w grach, jak i pracy kreatywnej.