Netflix przejmuje Warner Bros, wiemy co dalej z TVN
Netflix przejmie Warner Bros. Discovery. Jednak nim do tego dojdzie, musi wydarzyć się jeszcze całkiem sporo.
Przejęcie jest już praktycznie pewne, chyba że zainterweniują jakieś urzędy antymonopolowe, co już się zdarzało w przeszłości przy tak dużych przejęciach. I chociaż wartość giganta została ustalona na 82,7 mld USD, to Netflix zapłaci znacznie mniej. Mowa tu o 23,25 mld USD w gotówce, oraz akcjach Netflixa o wartości 4,5 mld USD.
Netflix kupuje Warner Bros
Różnica ta wynika z faktu, że nim w ogóle dojdzie do przejęcia, to Warner Bros. Discovery podzieli się na dwa podmioty. Pierwszym z nich będzie Streaming & Studios, do którego trafią wszystkie wytwórnie filomowo-serialowe, HBO Max i HBO. Drugim będzie Discovery Global, do którego trafią kanały telewizyjne spoza szyldu HBO, w tym TVN. Tym samym stacja ta nie stanie się własnością Netflixa, a będzie należała do tworu, który pozostanie z rozpadku WBD.
Cała transakcja ma potrwać od 12 do 18 miesięcy. Niestety, nie wiemy co stanie się z HBO Max. Można jednak się spodziewać, że usługa ta zostanie wchłonięta przez Netflixa. Z jednej strony seriale obydwu firm będą dostępne na jednej platformie. To jednak jedynie moje przypuszczenia.