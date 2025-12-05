Rozrywka

Netflix przejmuje Warner Bros, wiemy co dalej z TVN

Netflix przejmie Warner Bros. Discovery. Jednak nim do tego dojdzie, musi wydarzyć się jeszcze całkiem sporo. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:00
0
Przejęcie jest już praktycznie pewne, chyba że zainterweniują jakieś urzędy antymonopolowe, co już się zdarzało w przeszłości przy tak dużych przejęciach. I chociaż wartość giganta została ustalona na 82,7 mld USD, to Netflix zapłaci znacznie mniej. Mowa tu o 23,25 mld USD w gotówce, oraz akcjach Netflixa o wartości 4,5 mld USD.

Netflix kupuje Warner Bros

Różnica ta wynika z faktu, że nim w ogóle dojdzie do przejęcia, to Warner Bros. Discovery podzieli się na dwa podmioty. Pierwszym z nich będzie Streaming & Studios, do którego trafią wszystkie wytwórnie filomowo-serialowe, HBO Max i HBO. Drugim będzie Discovery Global, do którego trafią kanały telewizyjne spoza szyldu HBO, w tym TVN. Tym samym stacja ta nie stanie się własnością Netflixa, a będzie należała do tworu, który pozostanie z rozpadku WBD. 

Cała transakcja ma potrwać od 12 do 18 miesięcy. Niestety, nie wiemy co stanie się z HBO Max. Można jednak się spodziewać, że usługa ta zostanie wchłonięta przez Netflixa. Z jednej strony seriale obydwu firm będą dostępne na jednej platformie. To jednak jedynie moje przypuszczenia. 

hbo netflix TVN Warner Bros.
Zródła zdjęć: Miguel Lagoa / Shutterstock.com
Źródła tekstu: WirtualneMedia