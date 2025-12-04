Płatności bezgotówkowe

PKO BP ma nową, ekspresową opcję. Skorzystasz przez całą dobę, 7 dni w tygodniu

PKO Bank Polski wprowadził nową usługę – jego klienci mogą już odbierać natychmiastowe przelewy w euro dzięki Euro Express Elixir. W 2026 roku pojawia się także analogiczna opcja wysyłania.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 15:26
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
PKO BP ma nową, ekspresową opcję. Skorzystasz przez całą dobę, 7 dni w tygodniu

PKO Bank Polski rozszerza swoją ofertę płatności międzynarodowych i od początku grudnia 2025 r. udostępnia klientom przelewy natychmiastowe w euro w ramach usługi Euro Express Elixir, której dostawcą jest Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR).

Dalsza część tekstu pod wideo

Z rozwiązania mogą korzystać zarówno klienci indywidualni, jak i biznesowi – w Polsce oraz w zagranicznych oddziałach banku. Obecnie możliwe jest już odbieranie przelewów natychmiastowych w euro, a w przyszłym roku udostępniona zostanie również możliwość ich wysyłania, dzięki czemu pieniądze od razu pojawią się na koncie odbiorcy.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy Z Fold 7 5G 12/256GB 8" 120Hz Srebrny SM-F966
Smartfon SAMSUNG Galaxy Z Fold 7 5G 12/256GB 8" 120Hz Srebrny SM-F966
0 zł
8799 zł - najniższa cena
Kup teraz 8799 zł
Smartfon REALME 14 5G 8/256GB 6.67" 120Hz Różowy
Smartfon REALME 14 5G 8/256GB 6.67" 120Hz Różowy
0 zł
1399 zł - najniższa cena
Kup teraz 1399 zł
Smartfon DOOGEE S61 6/64GB 6" Czarny
Smartfon DOOGEE S61 6/64GB 6" Czarny
0 zł
659.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 659.99 zł
Advertisement

Jak podkreśla bank, przelewy natychmiastowe w euro stają się europejskim standardem, a PKO BP wprowadza je po to, aby klienci mogli korzystać z rozwiązań szybciej, wygodniej i bez konieczności dopasowywania się do godzin rozliczeń. Wdrożenie tej usługi to kolejny krok w kierunku pełnej integracji polskich klientów z europejskim systemem płatności.

Dzięki Euro Express Elixir klienci zyskują wybór – obok standardowych przelewów SEPA mogą korzystać także z tych natychmiastowych, dopasowując sposób płatności do swoich potrzeb. To rozwiązanie szczególnie przydatne dla osób i firm, które często rozliczają się w euro, potrzebują szybko odebrać płatność. 

Euro Express Elixir działa w oparciu o europejski schemat przelewów natychmiastowych SEPA Instant. Dzięki temu klienci mogą liczyć na pełną zgodność z europejskimi standardami i sprawny przepływ środków między krajami UE – przez całą dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku. Pieniądze są dostępne praktycznie od razu, niezależnie od dnia tygodnia czy kraju nadania.

Image
telepolis
Express Elixir PKO Bank Polski PKO BP przelewy natychmiastowe SEPA Instant Euro Express Elixir przelewy natychmiastowe w euro
Zródła zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl
Źródła tekstu: PKO Bank Polski