PKO BP ma nową, ekspresową opcję. Skorzystasz przez całą dobę, 7 dni w tygodniu

PKO Bank Polski rozszerza swoją ofertę płatności międzynarodowych i od początku grudnia 2025 r. udostępnia klientom przelewy natychmiastowe w euro w ramach usługi Euro Express Elixir, której dostawcą jest Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR).

Z rozwiązania mogą korzystać zarówno klienci indywidualni, jak i biznesowi – w Polsce oraz w zagranicznych oddziałach banku. Obecnie możliwe jest już odbieranie przelewów natychmiastowych w euro, a w przyszłym roku udostępniona zostanie również możliwość ich wysyłania, dzięki czemu pieniądze od razu pojawią się na koncie odbiorcy.

Jak podkreśla bank, przelewy natychmiastowe w euro stają się europejskim standardem, a PKO BP wprowadza je po to, aby klienci mogli korzystać z rozwiązań szybciej, wygodniej i bez konieczności dopasowywania się do godzin rozliczeń. Wdrożenie tej usługi to kolejny krok w kierunku pełnej integracji polskich klientów z europejskim systemem płatności.

Dzięki Euro Express Elixir klienci zyskują wybór – obok standardowych przelewów SEPA mogą korzystać także z tych natychmiastowych, dopasowując sposób płatności do swoich potrzeb. To rozwiązanie szczególnie przydatne dla osób i firm, które często rozliczają się w euro, potrzebują szybko odebrać płatność.