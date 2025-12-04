Meta kradnie specjalistów. Tym razem to weteran z Apple

Ostatnie tygodnie przynoszą kolejne doniesienia o odpływie kluczowych pracowników z Apple, a najnowsza informacja tylko potwierdza, że w firmie panuje okres wolnej amerykanki. Meta, OpenAI i inne podmioty technologiczne sięgają po najbardziej doświadczonych specjalistów giganta z Cupertino, a liczba głośnych odejść rośnie z każdym dniem.

Tylko w ostatnim miesiącu OpenAI pozyskało aż 40 inżynierów Apple

Najświeższa wiadomość dotyczy szefa działu projektowania interfejsu użytkownika w Apple, Alana Dye'a, który przeszedł do firmy kierowanej przez Marka Zuckerberga. Jego stanowisko w Apple obejmie teraz inny projektant UI pracujący dotychczas wewnątrz firmy, Stephen Lemay.

Dye był częścią zespołu od 2015 roku i współtworzył wiele najbardziej rozpoznawalnych projektów interfejsu Apple, takich jak iPhone X, watchOS, Dynamic Island, iOS 26 z efektem Liquid Glass czy specjalny interfejs Vision Pro przygotowany do interakcji przestrzennych.

To nie jedyna roszada, która odbiła się szerokim echem. Wcześniej w tym tygodniu Apple pożegnało swojego szefa działu AI, Johna Giannandreię, którego miejsce zajmie Amar Subramanya, dotychczasowy badacz AI w Microsofcie. Subramanya obejmie funkcję wiceprezesa i będzie raportował bezpośrednio do Craiga Federighiego, szefa działu oprogramowania.