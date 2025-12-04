Było 500 zł, a jest 299 zł. Media Expert zaskakuje
JBL Tune 245NC to prawdziwy długodystansowiec, jeśli chodzi o czas grania i to nie tylko dzięki etui.
Pozornie są to typowe słuchawki JBL w tej półce cenowej: zaskakująco małe przetworniki o średnicy 6 mm, czy naprawdę przyzwoite ANC. Jednak mają one do zaoferowania o wiele więcej. Zwłaszcza dla osób, które spędzają w słuchawkach całe dnie i nie lubią ich zbyt często ładować.
JBL Tune 245NC
12 godzin na pojedynczym ładowaniu. Taki wynik w słuchawkach TWS to prawdziwa rzadkość. Jednak etui ładujące dopiero zamiata pod tym względem: dostajemy dodatkowe 36 godzin pracy na pojedynczym ładowaniu. Dokładnie tak: słuchawki w komplecie z etui mogą grać przez 48 godzin. To dwie doby ciągłego słuchania muzki. A jeśli słuchamy jej w pracy i w drodze do niej i z niej, która trwa około godziny, to i tak mamy cały tydzień roboczy na słuchawkach bez podłączania ich do ładowarki.
Dodatkowo oferują one ANC, które co prawda skraca czas ich pracy, ale jednocześnie izoluje nas od otoczenia. Natomiast odporność na wodę w ramach IP54 gwarantuje, że ani pot, ani deszcz nie zrobią na nich wrażenia. A wszystko to za jedyne 299 zł, a cena przed promocją wynosiła aż 499,99 zł. Różnica jest więc kolosalna.