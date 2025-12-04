Było 500 zł, a jest 299 zł. Media Expert zaskakuje

Pozornie są to typowe słuchawki JBL w tej półce cenowej: zaskakująco małe przetworniki o średnicy 6 mm, czy naprawdę przyzwoite ANC. Jednak mają one do zaoferowania o wiele więcej. Zwłaszcza dla osób, które spędzają w słuchawkach całe dnie i nie lubią ich zbyt często ładować.

JBL Tune 245NC

12 godzin na pojedynczym ładowaniu. Taki wynik w słuchawkach TWS to prawdziwa rzadkość. Jednak etui ładujące dopiero zamiata pod tym względem: dostajemy dodatkowe 36 godzin pracy na pojedynczym ładowaniu. Dokładnie tak: słuchawki w komplecie z etui mogą grać przez 48 godzin. To dwie doby ciągłego słuchania muzki. A jeśli słuchamy jej w pracy i w drodze do niej i z niej, która trwa około godziny, to i tak mamy cały tydzień roboczy na słuchawkach bez podłączania ich do ładowarki.