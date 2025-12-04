Sprzęt

Było 500 zł, a jest 299 zł. Media Expert zaskakuje

JBL Tune 245NC to prawdziwy długodystansowiec, jeśli chodzi o czas grania i to nie tylko dzięki etui. 

PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 15:46
0
Pozornie są to typowe słuchawki JBL w tej półce cenowej: zaskakująco małe przetworniki o średnicy 6 mm, czy naprawdę przyzwoite ANC. Jednak mają one do zaoferowania o wiele więcej. Zwłaszcza dla osób, które spędzają w słuchawkach całe dnie i nie lubią ich zbyt często ładować.

JBL Tune 245NC 48 godzin na baterii w słuchawkach TWS

12 godzin na pojedynczym ładowaniu. Taki wynik w słuchawkach TWS to prawdziwa rzadkość. Jednak etui ładujące dopiero zamiata pod tym względem: dostajemy dodatkowe 36 godzin pracy na pojedynczym ładowaniu. Dokładnie tak: słuchawki w komplecie z etui mogą grać przez 48 godzin. To dwie doby ciągłego słuchania muzki. A jeśli słuchamy jej w pracy i w drodze do niej i z niej, która trwa około godziny, to i tak mamy cały tydzień roboczy na słuchawkach bez podłączania ich do ładowarki.

JBL Tune 245NC 48 godzin na baterii w słuchawkach TWS

Dodatkowo oferują one ANC, które co prawda skraca czas ich pracy, ale jednocześnie izoluje nas od otoczenia. Natomiast odporność na wodę w ramach IP54 gwarantuje, że ani pot, ani deszcz nie zrobią na nich wrażenia. A wszystko to za jedyne 299 zł, a cena przed promocją wynosiła aż 499,99 zł. Różnica jest więc kolosalna. 

telepolis
JBL słuchawki TWS JBL Tune 245NC
Zródła zdjęć: JBL, Lech Okoń / Telepolis