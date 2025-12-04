Sprzęt

Potężna, acz niepozorna konsola z Androidem. Retroid Pocket 4 Pro w promocji

Ten sprzęt pozwoli emulować niemal wszystko, co można określić mianem retro, w tym PS2, a przy okazji uruchomi każdą grę z Androida.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:53
0
Czy konsole z Androidem mają sens? Dawniej takie pytania pojawiały się dość często. Dziś jesteśmy pewni, że jak najbardziej. Dzięki zrezygnowaniu z modułów łączności komórkowej, czy aparatów w niższej cenie możemy dostać wydajniejszy sprzęt. I to z aktywnym chłodzeniem, tak aby wydajność nie spadała nawet podczas długiej sesji gamingowej, przy proporcjach ekranu bardziej dopasowanych do retro. 

Retroid Pocket 4 Pro

Retroid Pocket 4 Pro to jeden z ciekawszych przedstawicieli tej grupy urządzeń. Oferuje on naprawdę świetny stosunek możliwości do ceny. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę promocję, w której można go kupić za jedyne 799 zł. Jego sercem jest wydajny układ Dimensity 1100, którego wspiera 8 GB RAM. Tym samym bez problemu poradzi sobie nawet z grami z PlayStation 2, a nawet prostszymi tytułami z Nintendo Switch. Na gry przeznaczono natomiast 128 GB pamięci UFS 3.1. Nie ma więc mowy o ograniczaniu czasu ładowania ich wolną pamięcią.

Konsola oferuje także pełen zestaw przycisków typowych dla współczesnych padów. Dodatkowo działa pod kontrolą Androida 13 i oferuje dostęp do Sklepu Play. Tym samym uruchomimy na niej każdą grę na tę platformę, a także szereg usług do strumieniowania gier z naszych PC, czy chmury, jak GeForce Now. A wszystko to na 4,7-calowym ekranie o rozdzielczości 750 × 1334 pikseli. Co więcej, Euro gwarantuje, że jeśli zamówicie go jeszcze dziś do 21:00 (4 grudnia), to paczka dotrze do Was na mikołajki. 

Zródła zdjęć: Retroid