Duże zmiany w popularnym produkcie Google. Wchodzi AI

Google Discover przechodzi metamorfozę?

Discover to spersonalizowana lista aktualności, oparta na algorytmach i historii przeglądania z naszego konta Google. Codziennie korzystają z niego setki milionów użytkowników na całym świecie. Jest też ważnym źródłem ruchu dla internetowych wydawców.

Dalsza część tekstu pod wideo

Od kilku dni Google eksperymentuje z wprowadzeniem sztucznej inteligencji do tego produktu. AI zmienia tytuły newsów, które pojawiają się na liście proponowanej użytkownikom. Długie nazwy artykułów zmienia w krótkie czteroliterowe frazy.

Niestety, jak można się było spodziewać, przekształcanie redakcyjnych tytułów nie idzie sztucznej inteligencji najlepiej. Trudno się dziwić, bo ciężko sobie wyobrazić, żeby przedstawić treść informacji w zaledwie czterech słowach. Co gorsza, użytkownicy, którzy zauważyli zmienione przez Google tytułu twierdzą, że często wypaczają one treść newsa i wręcz wprowadzają czytelników w błąd.

Google broni się twierdząc, że jest to projekt testowy. Jeśli w pełni się nie sprawdzi nie zostanie wdrożony na szerszą skalę.