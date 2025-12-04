Aplikacje

Duże zmiany w popularnym produkcie Google. Wchodzi AI

Google Discover to jeden z najpopularniejszych produktów Google na telefony komórkowe. Zapewne wielu z nas nawet nie wie, że z niego korzysta. Jeśli jednak używacie telefonu na Androidzie albo przeglądarki Chrome na komórce to z pewnością trafiliście na listy newsów.

Google Discover przechodzi metamorfozę?

Discover to spersonalizowana lista aktualności, oparta na algorytmach i historii przeglądania z naszego konta Google. Codziennie korzystają z niego setki milionów użytkowników na całym świecie. Jest też ważnym źródłem ruchu dla internetowych wydawców.

Od kilku dni Google eksperymentuje z wprowadzeniem sztucznej inteligencji do tego produktu. AI zmienia tytuły newsów, które pojawiają się na liście proponowanej użytkownikom. Długie nazwy artykułów zmienia w krótkie czteroliterowe frazy.

Niestety, jak można się było spodziewać, przekształcanie redakcyjnych tytułów nie idzie sztucznej inteligencji najlepiej. Trudno się dziwić, bo ciężko sobie wyobrazić, żeby przedstawić treść informacji w zaledwie czterech słowach. Co gorsza, użytkownicy, którzy zauważyli zmienione przez Google tytułu twierdzą, że często wypaczają one treść newsa i wręcz wprowadzają czytelników w błąd.

Google broni się twierdząc, że jest to projekt testowy. Jeśli w pełni się nie sprawdzi nie zostanie wdrożony na szerszą skalę.

Dla amerykańskiego giganta wprowadzenie sztucznej inteligencji do Discovera to kolejny krok prac nad AI, po tym jak Gemini na dobre zadomowiło się w wyszukiwarce Google. Nawet jeśli wspomniany test zakończy się niepowodzeniem, zapewne przed użytkownikami produktów tej firmy kolejne niespodzianki. 

