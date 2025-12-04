Aplikacje

Android wyświetli kluczowe powiadomienie. Nie ignoruj go

Google testuje nową funkcję w Androidzie. Ta będzie wyświetlać bardzo ważne powiadomienie na ekranie telefonu, którego nikt nie powinien ignorować.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:28
0
Nowość była już testowana w Wielkiej Brytanii, a aktualnie mogą z niej skorzystać także użytkownicy w Stanach Zjednoczonych. Docelowo prawdopodobnie będzie wykorzystywana globalnie. To dobra informacja, bo może wiele osób uchronić przed utratą pieniędzy.

Android uchroni przed oszustami

Nowość polega na wyświetleniu powiadomienia ostrzegającego przed potencjalnym oszustwem. Pojawi się ono w momencie, w którym będziemy prowadzić rozmowę z osobą spoza naszych kontaktów, zostanie uruchomiony mechanizm udostępniania ekranu, a następnie włączona aplikacja finansowa, np. banku.

Advertisement

Jednym z popularnych oszustw jest podszywanie się przez przestępców pod banki lub inne zaufane instytucje podczas rozmowy telefonicznej w celu nakłonienia ofiar do udostępnienia ekranu urządzenia, aby uzyskać dostęp do informacji bankowych lub dokonać przelewu finansowego.

pisze Google.

W takim wypadku urządzenia z Androidem 11 (i nowszymi) wyświetlą duże powiadomienie niemal na cały ekran, w którym będą ostrzegać przed potencjalnym oszustwem.

Pojawi się na nim informacja, że rozmówca może podszywać się pod kogoś innego. Dodatkowo nie powinniśmy kierować się podawanymi przez niego instrukcjami, dzielić się informacjami i dokonywać transakcji. Na dole będzie też dostępny duży, czerwony przycisk "zakończ rozmowę".

Co ważne, powiadomienie zniknie dopiero po 30 sekundach. W ten sposób każdy będzie musiał się z nim zapoznać, co może uchronić niektórych przed utratą pieniędzy. 

Jesteśmy zaangażowani we współpracę w ramach całego ekosystemu, aby chronić ludzi przed oszustwami. Z niecierpliwością czekamy na wnioski płynące z tych pilotażowych programów i wprowadzenie tych kluczowych zabezpieczeń dla jeszcze większej liczby użytkowników w przyszłości.

dodaje Google.
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Google
Źródła tekstu: 9to5Google