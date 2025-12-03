Telewizja i VoD

T-Mobile ujawnia, co robiliśmy 26 października. Te liczby robią wrażenie

Jesienne wieczory sprzyjają nadrabianiu filmowych zaległości, co widać w statystykach operatorów. Najnowsze dane T-Mobile pokazują, że nasze nawyki zmieniły się drastycznie.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 12:41
T-Mobile ujawnia, co robiliśmy 26 października. Te liczby robią wrażenie

Temperatura spada, zużycie danych rośnie

Zimno za oknem oznacza jedno – zostajemy w domach. T-Mobile Polska podzielił się ciekawym raportem dotyczącym zużycia danych w ostatnich miesiącach. Wniosek jest prosty: przestaliśmy wychodzić, a zaczęliśmy streamować na potęgę. W sezonie jesienno-zimowym klienci tego operatora przesłali łącznie aż 32,5 tysiąca terabajtów danych w samych usługach wideo.

To wynik, który daje do myślenia. Jest to bowiem o 100% więcej niż w miesiącach letnich. Operatorzy od dawna wiedzą, że jesień to żniwa dla platform VOD, ale tak dynamiczny wzrost pokazuje coś więcej. Cyfrowa rozrywka staje się dla nas podstawowym sposobem spędzania wolnego czasu.

Reklama
Jeden dzień, który rozbił bank

Magentowy operator wskazał w swoich danych jedną, szczególną datę. To 26 października. Właśnie wtedy padł absolutny rekord transmisji. Tylko w ciągu tej jednej doby przez sieć T-Mobile przepłynęło 1,7 tys. TB danych wideo. Skąd ten pik?

Odpowiedź znajdziemy w kalendarzu premier. To właśnie wtedy na ekranach pojawiły się nowe sezony hitów, które przyciągnęły przed ekrany tłumy. W komunikacie wymieniono między innymi 4. sezon "Wiedźmina" czy 2. sezon serialu "Nikt tego nie chce". Użytkownicy rzucili się do oglądania, co natychmiast przełożyło się na obciążenie stacji bazowych. Niekwestionowanym królem pozostaje tutaj Netflix. To ten serwis wygenerował blisko 19 tys. TB z ogólnej puli transferu. Przeciętny klient "różowych" zużył na same filmy około 7 GB danych.

Smartfon poszedł w odstawkę

Ciekawie wygląda też kwestia sprzętu, z którego korzystamy. Wydawać by się mogło, że żyjemy z telefonem w ręku. Jednak statystyki T-Mobile pokazują inny obraz, przynajmniej jeśli chodzi o jesienne wieczory. Smartfony odpowiadały za 3,8 tys. TB transferu. Tymczasem routery "przepompowały" aż 14 tys. TB.

Internet mobilny 5G coraz częściej pełni funkcję głównego łącza w naszych domach. Oglądamy na dużych telewizorach i laptopach, a routery z kartą SIM pracują na najwyższych obrotach. T-Mobile zapewnia przy tym, że ich sieć 5G Bardziej została zaprojektowana właśnie z myślą o takich momentach. Infrastruktura ma wytrzymywać nawet tak nagłe skoki zainteresowania, jakie miały miejsce pod koniec października.

