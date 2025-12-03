Google naprawia Androida. Konieczna szybka aktualizacja

Najnowsza aktualizacja bezpieczeństwa łatwa kolejne luki w zabezpieczeniach systemu operacyjnego. Warto ją pobrać od razu w momencie, w którym będzie dostępna na waszych telefonach.

Google łata Androida

Google nie zdradził szczegółów tego, jak 2 krytyczne luki w zabezpieczeniach Androida były aktywnie wykorzystywane przez cyberprzestępców. Natomiast wiadomo, że używano ich w ograniczonych i ukierunkowanych atakach. Mowa o:

CVE-2025-48633: Luka ujawniająca informacje (Information Disclosure).

Luka ujawniająca informacje (Information Disclosure). CVE-2025-48572: Luka umożliwiająca eskalację uprawnień (Elevation-of-Privilege).

Wiadomo, że oba problemy dotyczą Androida w wersji od 13 do 16. W przeszłości tego typu podatności były wykorzystywane przez komercyjne oprogramowanie szpiegowskiej lub w operacjach państwowych, które wycelowane były w wąską grupę osób o wysokim znaczeniu.

W sumie aktualizacja łatwa aż 107 różnych podatności. Swoje biuletyny bezpieczeństwa opublikowały już Qualcomm, MediaTek oraz Samsung.