Google naprawia Androida. Konieczna szybka aktualizacja

Google wydał grudniową aktualizację bezpieczeństwa do Androida. Ta naprawia aż 107 podatności, w tym 2 krytyczne, które były aktywnie wykorzystywane w ukierunkowanych atakach.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 11:38
Najnowsza aktualizacja bezpieczeństwa łatwa kolejne luki w zabezpieczeniach systemu operacyjnego. Warto ją pobrać od razu w momencie, w którym będzie dostępna na waszych telefonach.

Google łata Androida

Google nie zdradził szczegółów tego, jak 2 krytyczne luki w zabezpieczeniach Androida były aktywnie wykorzystywane przez cyberprzestępców. Natomiast wiadomo, że używano ich w ograniczonych i ukierunkowanych atakach. Mowa o:

  • CVE-2025-48633: Luka ujawniająca informacje (Information Disclosure).
  • CVE-2025-48572: Luka umożliwiająca eskalację uprawnień (Elevation-of-Privilege).

Wiadomo, że oba problemy dotyczą Androida w wersji od 13 do 16. W przeszłości tego typu podatności były wykorzystywane przez komercyjne oprogramowanie szpiegowskiej lub w operacjach państwowych, które wycelowane były w wąską grupę osób o wysokim znaczeniu.

W sumie aktualizacja łatwa aż 107 różnych podatności. Swoje biuletyny bezpieczeństwa opublikowały już Qualcomm, MediaTek oraz Samsung.

Użytkownicy Androida 13 (i nowszych) powinni jak najszybciej zaktualizować swoje urządzenia. Posiadacze starszych wersji (od 10.) mogą otrzymać kluczowe poprawki w ramach Aktualizacji Systemowych Google Play. Użytkownicy jeszcze starszych urządzeń nie mogą liczyć na aktualizację i powinni rozważyć wymianę telefonu.

