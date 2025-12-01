Polacy mają coraz trudniejszy dostęp do gotówki. Dane nie kłamią

Od wielu miesięcy w Polsce systematycznie ubywa bankomatów. Jakby tego było mało, to coraz mniej placówek bankowych pozwala na wypłatę gotówki.

Mniej bankomatów w Polsce

Serwis cashless.pl zebrał dane, z których wynika, że pod koniec września 2025 roku w Polsce działały 20404 bankomaty. Oznacza to, że w porównaniu z czerwcem liczba maszyn zmniejszyła się o 119. Natomiast jeśli zestawimy dane z wrześniem zeszłego roku, to jest ich o 211 mniej. Zmiana stosunkowo niewielka, ale pokazuje ogólny i wielomiesięczny trend usuwania kolejnych bankomatów.

Z czego to wynika? Po pierwsze wiele banków w ostatnim czasie zamyka część swoich oddziałów. Przy każdy z nich zazwyczaj stał bankomat, który znika razem z placówką. Po drugie operatorzy niezależni narzekają na warunki rynkowe, które nie sprzyjają rozwojowi.

Największym operatorem bankomatów w Polsce pozostaje Euronet z 7596 urządzeniami. Na drugim miejscu plasuje się ITCARD/Planet Cash, który ma 5086 maszyn. Trzecie miejsce przypada największemu bankowi w Polsce, czyli PKO BP (3025 bankomatów).

Dostęp do gotówki

Mniejsza liczba bankomatów oznacza, że Polacy mają trochę trudniejszy dostęp do gotówki. Sytuację pogarsza fakt, że coraz mniej placówek bankowych obsługuje fizyczne pieniądze. Już we wrześniu pisaliśmy, że spośród 3302 oddziałów bankowych w Polsce aż 867 (około 26 proc.) w ogóle nie obsługuje gotówki. Niechlubnym liderem jest tutaj Credit Agricol, który w aż 75 proc. swoich oddziałów nie pozwala wypłacić pieniędzy.