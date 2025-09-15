Banki rozczarują Polaków. Chodzi o gotówkę

Idzie do banku, bo chcesz wypłacić większą sumę pieniędzy. Niestety, trafiasz do placówki, w której nie jest to możliwe. Zniechęcony idziesz do kolejnej i sytuacja się powtarza. To może być coraz częstszy problem, bo banki w Polsce rezygnują z obsługiwania gotówki — donosi Bankier.pl.

Gotówka? Nie w banku

Pod koniec drugiego kwartału 2025 roku w Polsce były 3302 placów banków. Aż 867 z nich, czyli ponad 26 proc. nie obsługuje w ogóle gotówki. Nie da się z nich wypłacić lub wpłacić pieniędzy przy okienku. Jedyna możliwość to bankomat lub wpłatomat.

Najwięcej takich placówek ma Credit Agricol, w którym aż 75 proc. nie obsługuje gotówki. Podobnie sprawa wygląda w ING Banku Śląskim, BNP Paribas oraz Banku Millenium, gdzie w dużej mierze postawiono na strefy bezobsługowe.

Na drugim biegunie znajduje się PKO BP, gdzie aż 90 proc. placówek w pełni obsługuje gotówkę, więc możliwe są zarówno wypłaty, jak i wypłaty przy okienku. Podobnie wygląda to w Pekao S.A. oraz Alior Banku.