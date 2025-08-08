Płatności bezgotówkowe

Unia wprowadziła nowy zakaz. To koniec gotówki

W życie wchodzi nowe prawo, ograniczające osobom prywatnym możliwość płacenia gotówką. Limit ustawiony jest na 10 tys., więcej zapłacić można już wyłącznie bezgotówkowo. Regulacja dotyczy wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej, w tym Polski.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 13:26
Telepolis.pl
Duże zakupy tylko bezgotówkowo – nowy zakaz od 2027 roku

Od 2027 roku w Polsce i całej Unii Europejskiej zostaną wprowadzone istotne ograniczenia dotyczące płatności gotówkowych. Nowe przepisy to efekt regulacji przyjętych przez Parlament Europejski, które mają przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Najważniejsza zmiana dotyczyć będzie limitu, powyżej którego nie będzie można już płacić gotówką – limit został ustalony na 10 tys. euro, czyli według obecnych kursów ok. 42,5 tys. zł.

Nie chodzi tylko o firmy, osoby prywatne też zostały objęte zakazem

Zakaz ten obejmie zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorców. Oznacza to, że zakupy takie jak samochody, biżuteria, dzieła sztuki czy inne kosztowne usługi i towary, których wartość przekracza 10 tys. euro, będzie można opłacić wyłącznie bezgotówkowo – przelewem bankowym lub kartą.

Dotychczas w Polsce taki obowiązek dotyczył jedynie transakcji między firmami, gdzie limit wynosi 15 tys. zł. Teraz pod lupę wzięte będą też zakupy osób prywatnych.

Dodatkowe kontrole już od 3 tys. i konieczność pokazania dowodu osobistego

To jednak nie wszystko. Nowe prawo przewiduje również dodatkowe kontrole transakcji gotówkowych o wartości przekraczającej 3 tys. euro. W takim przypadku konieczne będzie okazanie dokumentu tożsamości, a niektóre podmioty – jak banki, instytucje finansowe, agencje nieruchomości, czy sprzedawcy dóbr luksusowych – będą zobowiązane do weryfikacji danych klienta.

Z kolei transakcje na rynku kryptowalut objęte zostaną monitoringiem już od 1 tys. euro.

Kończy się tym samym era anonimowych, dużych zakupów za gotówkę. Ograniczenie to ma również wymiar praktyczny: zakup drogich towarów i usług będzie wymagał narzędzi bankowości elektronicznej lub osobistej wizyty w oddziale w celu realizacji większego przelewu.

Image
telepolis
unia europejska gotówka transakcje gotówkowe unia reguluje gotówkę limit płatności gotówką
Zródła zdjęć: Krakenimages.com / Shutterstock
Źródła tekstu: rmf24.pl, infor, oprac. wł