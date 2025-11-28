Plotki o nowym iPadzie mini wracają jak bumerang. To ma być klucz do wodoszczelności

Na wstępie trzeba to podkreślić: opieramy się na nieoficjalnych przeciekach bloomberga, czyli na plotkach. Z tymi bywa natomiast różnie. dobrym przykładem są doniesienia o wiosennej premierze iPada mini 7. Tablet ten zadebiutował w październiku, więc jak widać nieco się to rozjechało w czasie. Traktujcie to więc co niżej przeczytacie z dużą dozą dystansu.

iPad mini 8 i jego nowości

Tablet ma zadebiutować już w przyszłym roku, czyli zaledwie dwa lata po premierze poprzednika. Zwykle cykl premier iPadów mini był znacznie dłuższy. Samo to może więc już budzić wątpliwości.

na pewno nie robi tego deklarowany procesor. Układ Apple A19 Pro znany z iPhone 17 Pro wydaje się dość oczywistym wyborem. Towarzyszyć ma mu natomiast 12 GB RAM, co także jest spodziewanym przeskokiem.

niespodziewany jest natomiast ekran OLED, który był zarezerwowany dla iPadów Pro. Ma to jednak sens: iPad mini 8 będzie miał najprawdopodobniej 8,3-calowy ekran. Koszty takiego wyświetlacza będą więc niższe, niż 11-calowego panelu. Dodatkowo cena urządzenia ma być o 100 USD wyższa, niż w przypadku obecnej generacji.