Można zgarnąć nawet 25 000 zł. Wystarczy skorzystać z tej promocji

Jak często ktoś Wam tak po prostu proponuje pieniądze? Jeszcze rzadziej są to kwoty rzędu 25 000 zł. Tymczasem właśnie tyle można zgarnąć w najnowszej promocji Media Expert.

Zasady akcji są proste: wystarczy kupić wybrane produkty marki Hisense, by otrzymać przypisaną z powrotem przypisaną do nich kwotę zwrotu. Co więcej, mówimy tu faktycznie o zwrocie na konto.

Zainteresowani? No ja myślę 😉

Jak skorzystać z promocji?

To teraz czas przejść do konkretów. Co trzeba zrobić, by skorzystać z promocji? Na początek najlepiej zajrzeć na stronę Media Expert i przejrzeć katalog produktów biorących udział w akcji. Jest tego dużo, a oferta obejmuje m.in. telewizory, projektory i bogaty wybór sprzętu AGD. Warto wspomnieć, że część sprzętów jest objęta dodatkowym kodem rabatowym, więc jak trochę poszukacie, to można upolować naprawdę fenomenalne promocje.

Nie trzeba ograniczać się do jednego sprzętu, aczkolwiek warto pamiętać, że obowiązują limity. Konkretnie, możemy zamówić maksymalnie 20 produktów, po jednej sztuce z każdej kategorii. Kwoty przypisanych do nich rabatów się sumują, a maksymalnie można w ten sposób zyskać nawet 25 000 zł.

Znaleźliście coś dla siebie? No to czas dodać upatrzone produkty do koszyka i dokończyć zamówienie według standardowej procedury. Musicie to zrobić do 31 grudnia 2025 roku. Kiedy już sprzęt do Was przyjdzie, koniecznie zachowajcie dowód zakupu oraz opakowanie – będą potrzebne na etapie rejestracji.

Tej dokonujemy za pomocą formularza dostępnego na stronie hisensenaswieta.pl. Macie na to czas do 15 stycznia 2026 roku. Po pomyślnej weryfikacji kasa trafi na Wasze konto najpóźniej po 45 dniach roboczych.

Więcej szczegółów na temat akcji wraz z regulaminem oraz odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania czeka na Was na stronie Media Expert. Warto tam zajrzeć, jeśli nadal macie jakieś wątpliwości. Tymczasem warto też dwóch słowach opowiedzieć o produktach, na których możecie w ten sposób oszczędzić. Postanowiliśmy wybrać kilka najciekawszych naszym zdaniem propozycji.

Telewizor Hisense 65U7NQ – zwrot 200 zł

Jeśli polujecie na okazję, by kupić nowy telewizor, to Hisense 65U7NQ stanowi propozycję, obok której ciężko przejść obojętnie. Rozsądnie wyceniony, w bardzo popularnym rozmiarze i do tego zbierający świetne opinie.

Bo i trudno, żeby nie zbierał, skoro za te pieniądze oferuje naprawdę dobrą specyfikację. Zastosowano tu panel Mini-LED o przekątnej 65” i rozdzielczości 4K. Wysokie odświeżanie 144 Hz z VRR to gwarancja doskonałych wrażeń, niezależnie od tego, czy lubimy pograć na konsoli, czy też jesteśmy fanami sportowych emocji. Nie zabrakło też obsługi popularnych standardów, takich jak Dolby Vision, Dolby Atmos czy HDR10+.

Z kolei z rzeczy bardziej technicznych koniecznie trzeba podkreślić fakt, że zastosowano tu matrycę typu full array. Co to oznacza? Ano tyle, że poszczególne segmenty ekranu mogą być podświetlone niezależnie od siebie, dzięki czemu podczas oglądania filmów możemy uzyskać niemal perfekcyjną czerń, wysoki kontrast i fenomenalny efekt HDR.

Za 4499 zł to naprawdę dobra oferta i to nawet nie licząc zwrotu w wysokości 200 zł.

Projektor Hisense C2 Pro – zwrot 400 zł

Mały, ładny, a przy tym potężny – tak najkrócej można opisać projektor Hisense C2 Pro. To marzenie każdego domowego kinomaniaka zamknięte w wyjątkowo zgrabnym opakowaniu.

Wielu osobom projektor kojarzy się z brzydką „skrzynką” szpecącą salon i skomplikowaną konfiguracją w celu uzyskania sensownej jakości obrazu. Hisense C2 Pro kompletnie zrywa z tego typu stereotypami. To sprzęt estetyczny i nowoczesny. Obrotowa podstawa i spory zakres regulacji nachylenia sprawiają, że można go postawić niemalże w dowolnym miejscu i odnajdzie się praktycznie wszędzie. Zresztą „odnajdzie się” całkiem dosłownie za sprawą bardzo skutecznej funkcji automatycznej regulacji obrazu Magic AI 2.0.

A dlaczego mielibyście go postawić u siebie zamiast telewizora? Ot, choćby dlatego, że mało który telewizor może się pochwalić obrazem o przekątnej 100”, podczas gdy Hisense C2 Pro potrafi taki wygenerować już z odległości dwóch metrów. Do tego mówimy o obrazie o naprawdę fenomenalnych parametrach, w tym m.in. pokryciu 110 procent szerokiego gamutu kolorów BT.2020, rozdzielczości 4K i odświeżaniu aż 240 Hz. To gwarancja iście kinowych wrażeń, w czym dodatkowo pomaga wsparcie dla Dolby Vision i IMAX Enhanced. No i nawet z oglądaniem za dnia nie powinno być problemów dzięki jasności maksymalnej rzędu 2600 lumenów.

W zasadzie wypadałoby wspomnieć o jeszcze kilku zaletach Hisense C2 Pro, ale wiecie co? Nie ma sensu. Wystarczy napisać, że za 8189 zł dostajecie sprzęt, który zastąpi Wam telewizor, a przy okazji zamieni Wasz dom w prawdziwe kino. No i do tego możecie zgarnąć 400 zł zwrotu.

Soundbar Hisense AX5140Q – zwrot 200 zł

No i trzymając się wątku kinowych wrażeń, warto by pomyśleć o jakimś soundbarze. Na szczęście tak się składa, że promocją w Media Expert objęty został Hisense AX5140Q – bardzo dobry model w jeszcze lepszej cenie.

W zasadzie to nie tyle sam soundbar, co cały zestaw kina domowego. Poza główną jednostką z czterema głośnikami w układzie 5.1.4 dostajemy tu bezprzewodowy subwoofer oraz dwa głośniki satelitarne. Taka konfiguracja potrafi zafundować prawdziwy dźwięk przestrzenny. Dodatkowo nie musimy się za bardzo przejmować konfiguracją zestawu, bo dzięki funkcji Room Fitting Tuning Hisense AX5140Q potrafi samodzielnie dostroić się do układu danego pomieszczenia.

Doskonały sprzęt, szczególnie do kompletu z telewizorami marki Hisense. W takiej konfiguracji możemy dodatkowo wykorzystać benefity rozwiązania Hi-Concerto, które pozwala na bezprzewodowe połączenie wszystkich urządzeń oraz uzyskanie spójnego wysokiej jakości dźwięku przestrzennego.

Do 30 listopada 2025 roku Hisense AX5140Q kupicie za 1698 zł z kodem R0111-301125. Dodatkowo produkt kwalifikuje się do zwrotu w wysokości 200 zł.

Jak już wspomniałem, pełną szczegóły promocji wraz z pełną listą produktów objętych zwrotem znajdziecie na stronie Media Expert. Wybór jest spory, więc nie powinniście mieć problemu ze znalezieniem czegoś dla siebie – niezależnie od tego, czy przymierzacie się do kupna nowego telewizora, czy też planujecie remont kuchni. Takie okazje nie zdarzają się często, więc warto skorzystać.