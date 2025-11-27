mBank z przerwą w najbliższy weekend. Chodzi o jeden typ usług
mBank informuje na swojej stronie o przerwie rozwojowej, jaką zaplanował na najbliższy weekend. Bez obaw, nie dotyczy ona głównych usług banku, zatem nie utrudni nam zakupów na Black Friday.
Przerwa w usługach maklerskich już w najbliższy weekend
Przerwa, jaką zaplanował bank na 28 i 29 listopada 2025 dotyczy usług maklerskich mBanku. Wszystkich, którzy korzystają z tego rodzaju usług, z pewnością zainteresują godziny niedostępności. Do wszystkiego bowiem da się przygotować wcześniej - wówczas utrudnienia nie będą nam przeszkadzały.
W najbliższy weekend zaplanowaliśmy prace rozwojowe w usługach maklerskich mBanku. Przepraszamy za utrudnienia.
Co zatem przestanie działać i w jakich godzinach?
Ze względu na zaplanowane prace, które mają usprawnić główne usługi maklerskie mBanku, nie będą dostępne wnioski o otwarcie eMaklera, rachunki IKE/IKZE oraz rachunki w biurze maklerskim mBanku. Z tych usług klienci nie będą mogli skorzystać od godziny 16:00 w piątek 28 listopada do godziny 14:00 w sobotę 29 listopada.
Ale to nie koniec utrudnień. W czasie przeprowadzanych prac, nie skorzystamy także z systemów transakcyjnych eMakler, mBank Giełda, mInwestor.
mBank lojalnie uprzedza, że do tych serwisów klienci nie zalogują się już od godziny 8:00 do 14:00 w sobotę.
Przypomnijmy, że mBank oferuje darmowe usługi maklerskie dla klientów indywidualnych (usługa eMakler) oraz dla firm. Dla klientów indywidualnych dostępne są rachunki maklerskie, które umożliwiają kupno i sprzedaż różnych instrumentów finansowych (akcji, obligacji, funduszy) na giełdach w Polsce i za granicą.