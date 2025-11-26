AMOLED i GPS za grosze. Ten smartwatch to hit za 200 zł

Niższe ceny zegarków Mibro

Smartwatche wyposażone w moduł GPS zazwyczaj kojarzą się ze sporym wydatkiem. Producenci przyzwyczaili nas, że za dokładne śledzenie trasy i dobry ekran trzeba słono zapłacić. Marka Mibro udowadnia jednak, że dobre parametry nie muszą iść w parze z wysoką ceną. Modele tego producenta oferują funkcje znane z dużo droższych urządzeń, pozostając przy tym bardzo przystępnymi cenowo.

Właśnie wystartowała promocja, która może być ratunkiem dla portfela przed Świętami. Do 3 grudnia w sklepie Media Expert trwa akcja rabatowa. Z kodem MIBROFIT ceny wybranych zegarków spadają o 20%. To sprawia, że za funkcjonalny gadżet zapłacimy tyle, co za zwykłą opaskę sportową.

Nawigacja i świetny ekran za 206 zł

Gwiazdą tej wyprzedaży jest model Mibro GS Active. Po wpisaniu kodu promocyjnego jego cena (wersja czarna) spada do 206 złotych. Co otrzymujemy za tę kwotę? Zaskakująco dużo. Producent wyposażył zegarek w 1,3-calowy ekran AMOLED. Jego jasność sięga 1000 nitów, co gwarantuje czytelność nawet w ostrym słońcu.

Najważniejszy jest jednak moduł GPS. Urządzenie obsługuje aż pięć systemów nawigacji satelitarnej, w tym GLONASS i Galileo. Dla biegaczy i rowerzystów to kluczowa funkcja. Nie trzeba zabierać ze sobą telefonu, by dokładnie zapisać trasę treningu. Bateria o pojemności 400 mAh pozwala zapomnieć o ładowarce na długi czas. W trybie czuwania zegarek wytrzyma nawet 50 dni.

Dla osób szukających czegoś do zadań specjalnych, ciekawą opcją może być Mibro GS Explorer. To nieco większy i bardziej wytrzymały brat wersji Active. Jego obudowa spełnia wojskowe normy odporności MIL-STD-810H. Posiada też wbudowany kompas i barometr. Taki zestaw czujników sprawdzi się idealnie podczas górskich wycieczek czy zimowego szaleństwa na nartach. Ten model w kolorze zielonym w promocji kosztuje około 255 złotych.

Nie tylko sport, ale i elegancja

Nie każdy chce nosić na nadgarstku typowo sportowy zegarek. Mibro pomyślało także o fanach bardziej klasycznego designu. Model Mibro Lite 3 Pro łączy w sobie minimalistyczny wygląd z nowoczesną technologią. Może być eleganckim dodatkiem do koszuli, a po pracy służyć jako asystent treningowy. Ceny tego wariantu zaczynają się już od 199 złotych.

Wszystkie te urządzenia monitorują oczywiście podstawowe parametry zdrowotne. Zmierzą tętno, natlenienie krwi oraz jakość snu.