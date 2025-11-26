Masz mObywatel? Jest pilny komunikat na temat aplikacji

Ze względów bezpieczeństwa 26 listopada Ministerstwo Cyfryzacji odnawia certyfikat domenowy mObywatela. W związku z tym, aby nadal bezpiecznie korzystać z aplikacji, należy ją zaktualizować do najnowszej wersji, czyli 4.71.1 lub wyższej.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jeśli Twój mObywatel aktualizuje się automatycznie (z czego korzysta znaczna część użytkowników), nie musisz nic robić. Jeśli jednak nie masz takich ustawień w swoim telefonie – już teraz wejdź do sklepu Google Play lub App Store i zaktualizuj swojego mObywatela, aby móc z niego korzystać – apelują twórcy aplikacji.

Ministerstwo Cyfryzacji wyjaśnia, że aktualizowanie aplikacji jest ważne nie tylko z powodu nowych funkcji, lecz służy również poprawie jej funkcjonowania i zwiększeniu bezpieczeństwa. To ostatnie zapewnia między innymi regularne odnawianie certyfikatów. Jest to powszechnie stosowane rozwiązanie, które ma na celu zwiększenie poziomu zabezpieczeń. Odnowienie certyfikatu sprawi, że użytkownicy aplikacji w wersji 4.71 i niższej nie będą mogli zalogować się do mObywatela. Z tego powodu konieczna jest aktualizacja aplikacji, aby nadal móc z niej korzystać.

Wielu użytkowników korzysta z automatycznej aktualizacji i w tej sytuacji nie trzeba nić robić. Niektórzy mają jednak wyłączoną tę opcję albo ich telefony opóźniają aktualizację z różnych powodów, np. optymalizacji baterii albo błędów w systemie. W takiej sytuacji trzeba przeprowadzić operację ręcznie. Aby mieć pewność, że ta informacja dotrze do wszystkich użytkowników, zespół mObywatela planuje wysłać powiadomienia PUSH, przypominające o konieczności aktualizacji.