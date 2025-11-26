Od tego też trzeba zapłacić podatek. Fiskus zmienia zdanie

Po raz kolejny wraca temat podatku od darowizn oraz internetowych twórców. Okazuje się, że zdaniem fiskusa powinni oni płacić podatek od każdej wpłaconej złotówki. Tym samym ich limity nie obowiązują.

Dalsza część tekstu pod wideo

Podatek od darowizny

Kilka razy już pisaliśmy o podatku od darowizny, ale warto jeszcze raz przypomnieć najważniejsze założenia. Przede wszystkim obowiązują w nim limity. Im bliżej z kimś jesteśmy spokrewnieni, tym wyższą kwotę możemy przekazać bez konieczności płacenia z tego tytułu podatku. W przypadku rodziców czy małżonków można nawet całkowicie uniknąć opodatkowania. Kwoty wyglądają następująco:

Grupa 1 - 36 120 zł (najbliższa rodzina, np. dzieci, rodzice, małżonkowie czy rodzeństwo)

- 36 120 zł (najbliższa rodzina, np. dzieci, rodzice, małżonkowie czy rodzeństwo) Grupa 2 - 27 090 zł (trochę dalsza rodzina, np. wujkowie)

- 27 090 zł (trochę dalsza rodzina, np. wujkowie) Grupa 3 - 5733 zł (pozostałe osoby, w tym znajomi)

Co ważne, nie chodzi tutaj o jednorazową kwotę darowizny. Limity liczone są w okresie aż 5 lat, więc w przypadku znajomych może to być przekazanie komuś 10 razy po 600 zł. W takim wypadku podatek również będzie się należał.

Darowizna a internetowi twórcy

Jak to ma się do internetowych twórców? Wielu z nich żyje częściowo z tzw. dotacji. To np. streamerzy, którzy w trakcie swoich transmisji dostają donejty od widzów. Wydawałoby się, że od małych, pojedynczych kwoty rzędu 5, 10 czy nawet 50 zł nie trzeba płacić podatku od darowizny, w końcu nie przekraczają limitów. Fiskus też był takiego zdania, ale niedawno je zmienił.

Stało się to sprawą pytania złożonego przez jednego z takich twórców. Co prawda Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej początkowo odmówiła wydania interpretacji, ale został do tego zmuszony. Naczelny Sąd Administracyjny 27 marca 2025 roku wydał wyrok, w którym zmusił skarbówkę do zajęcia stanowiska.

Niestety, interpretacja indywidualna nie jest korzystna dla internetowych twórców. Fiskus uznał, że od tego typu dotacji (także za pośrednictwem platform pokroju Patronite) należy zapłacić podatek nawet wtedy, gdy ustawowe limity nie zostały przekroczone. Kluczowa jest tutaj możliwość zidentyfikowania darczyńcy.

Aby wpłata mogła zostać uznana za darowiznę w celu prawidłowego zgłoszenia do opodatkowania, koniecznym jest, aby darczyńca był możliwy do zidentyfikowania przynajmniej z imienia i nazwiska. Ważne tym samym jest, aby można było przypisać, że dana kwota została przekazana przez ściśle określoną osobę. W przypadku wpłat anonimowych nie można mówić o wskazaniu konkretnego darczyńcy. uznał fiskus.