"Serial roku". HBO potwierdza 2. sezon kryminału, który zrobił furorę

"Grupa zadaniowa" powróci z drugim sezonem

Podczas konferencji prasowej w Nowym Jorku, Casey Bloys, dyrektor generalny HBO i HBO Max Content ogłosił oficjalnie, że "Grupa zadaniowa" powróci na ekrany z drugim sezonem. Na ile jest to zasługa fabuły, a na ile Marka Ruffalo, laureata nagrody Emmy? Jedno jest pewne, serial w reżyserii Brada Ingelsby'ego, twórcy "Mare z Easttown", na drugi sezon jak najbardziej zasłużył. Jak można było przewidzieć, pierwszy zrobił prawdziwą furorę na antenie HBO.

Nie tylko zdobył uznanie i sympatię widzów, ale także znalazł się w zestawieniu wśród trzech najszybciej zyskujących popularność debiutanckich produkcji HBO. Warto też wspomnieć, że magazyn GQ nazwał go "serialem roku", a The Wall Street Journal "jednym z najlepszych thrillerów kryminalnych 2025".

W imieniu całego zespołu "Grupy zadaniowej", pracującego zarówno przed kamerą, jak i za nią, czuję się zaszczycony i podekscytowany powrotem do pracy nad drugim sezonem serialu. powiedział Brad Ingelsby, twórca serialu.