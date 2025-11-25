Telewizja i VoD

"Serial roku". HBO potwierdza 2. sezon kryminału, który zrobił furorę

"Grupa zadaniowa" nie postawiła jeszcze kropki nad "i". Serial, który tak bardzo spodobał się widzom, zostanie wydłużony o kolejny sezon. HBO potwierdziło te domysły. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 13:55
"Grupa zadaniowa" powróci z drugim sezonem

Podczas konferencji prasowej w Nowym Jorku, Casey Bloys, dyrektor generalny HBO i HBO Max Content ogłosił oficjalnie, że "Grupa zadaniowa" powróci na ekrany z drugim sezonem. Na ile jest to zasługa fabuły, a na ile Marka Ruffalo, laureata nagrody Emmy? Jedno jest pewne, serial w reżyserii Brada Ingelsby'ego, twórcy "Mare z Easttown", na drugi sezon jak najbardziej zasłużył. Jak można było przewidzieć, pierwszy zrobił prawdziwą furorę na antenie HBO

Nie tylko zdobył uznanie i sympatię widzów, ale także znalazł się w zestawieniu wśród trzech najszybciej zyskujących popularność debiutanckich produkcji HBO. Warto też wspomnieć, że magazyn GQ nazwał go "serialem roku", a The Wall Street Journal "jednym z najlepszych thrillerów kryminalnych 2025". 

W imieniu całego zespołu "Grupy zadaniowej", pracującego zarówno przed kamerą, jak i za nią, czuję się zaszczycony i podekscytowany powrotem do pracy nad drugim sezonem serialu.

powiedział Brad Ingelsby, twórca serialu. 

Przypomnijmy, że akcja pierwszego sezonu rozgrywa się na przedmieściach Filadelfii, która jest zamieszkała przez klasę robotniczą. Były ksiądz, a jednocześnie agent FBI - Tom, grany przez Marka Ruffalo staje na czele grupy zadaniowej. Jej głównym celem jest zatrzymanie fali brutalnych napaści na lokalny gang motocyklowy, które mają miejsce w okolicy. Okazuje się, że stoi za nimi z pozoru niewinny ojciec rodziny (Tom Pelphrey). 

