"Serial roku". HBO potwierdza 2. sezon kryminału, który zrobił furorę
"Grupa zadaniowa" nie postawiła jeszcze kropki nad "i". Serial, który tak bardzo spodobał się widzom, zostanie wydłużony o kolejny sezon. HBO potwierdziło te domysły.
"Grupa zadaniowa" powróci z drugim sezonem
Podczas konferencji prasowej w Nowym Jorku, Casey Bloys, dyrektor generalny HBO i HBO Max Content ogłosił oficjalnie, że "Grupa zadaniowa" powróci na ekrany z drugim sezonem. Na ile jest to zasługa fabuły, a na ile Marka Ruffalo, laureata nagrody Emmy? Jedno jest pewne, serial w reżyserii Brada Ingelsby'ego, twórcy "Mare z Easttown", na drugi sezon jak najbardziej zasłużył. Jak można było przewidzieć, pierwszy zrobił prawdziwą furorę na antenie HBO.
Nie tylko zdobył uznanie i sympatię widzów, ale także znalazł się w zestawieniu wśród trzech najszybciej zyskujących popularność debiutanckich produkcji HBO. Warto też wspomnieć, że magazyn GQ nazwał go "serialem roku", a The Wall Street Journal "jednym z najlepszych thrillerów kryminalnych 2025".
W imieniu całego zespołu "Grupy zadaniowej", pracującego zarówno przed kamerą, jak i za nią, czuję się zaszczycony i podekscytowany powrotem do pracy nad drugim sezonem serialu.
Przypomnijmy, że akcja pierwszego sezonu rozgrywa się na przedmieściach Filadelfii, która jest zamieszkała przez klasę robotniczą. Były ksiądz, a jednocześnie agent FBI - Tom, grany przez Marka Ruffalo staje na czele grupy zadaniowej. Jej głównym celem jest zatrzymanie fali brutalnych napaści na lokalny gang motocyklowy, które mają miejsce w okolicy. Okazuje się, że stoi za nimi z pozoru niewinny ojciec rodziny (Tom Pelphrey).