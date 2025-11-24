HBO Max za grosze. Sprawdź ofertę na Black Friday 2025

Listopad to tradycyjnie czas najlepszych okazji na rynku usług cyfrowych. Platformy VOD walczą o widza, a my możemy na tym tylko zyskać. Tym razem serwis HBO Max przygotował promocję, która pozwala sporo zaoszczędzić i cieszyć się rozrywką przez kolejne 12 miesięcy bez drenowania portfela.

Pół ceny na cały rok

Zasady nowej promocji są proste i przejrzyste. W ramach oferty Black Friday 2025 miesięczny koszt subskrypcji spada z 29,99 zł na 14,99 zł. Co ważne, ta niższa cena obowiązuje nie przez miesiąc czy trzy, ale przez pełny rok od momentu aktywacji.

Rachunek jest prosty. W skali roku w Twojej kieszeni zostaje 180 złotych. Może to być świetna wiadomość dla łowców okazji, którzy nie lubią przepłacać za dostęp do ulubionych treści. Promocja skierowana jest do nowych użytkowników, którzy założą konto w serwisie.

Co dostajesz w pakiecie za 15 złotych?

Promocyjna cena dotyczy planu Podstawowego. Warto wiedzieć, co dokładnie on oferuje, aby podjąć świadomą decyzję. W tej opcji otrzymujesz dostęp do pełnej biblioteki serwisu w jakości FullHD. Możesz oglądać filmy i seriale na dwóch urządzeniach jednocześnie, co w zupełności wystarczy dla większości par czy współlokatorów.

Należy jednak pamiętać o jednym haczyku. Plan Podstawowy w tej cenie zawiera reklamy. Będą się one pojawiać przy oglądanych materiałach, ale jest to kompromis, na który przy tak niskiej cenie wielu z nas chętnie przystanie. Biblioteka obejmuje takie hity, jak Diuna: Część druga, Pingwin czy kultowe Harry Potter i Przyjaciele.

Do kiedy można skorzystać?

Czas na podjęcie decyzji nie jest nieograniczony. Oferta Black Friday w HBO Max jest limitowana czasowo. Promocja trwa tylko do 1 grudnia 2025 roku. Jeśli więc planujesz nadrobić zaległości filmowe w długie zimowe wieczory, warto się pospieszyć.