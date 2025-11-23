Wreszcie po 17 latach znika problem. Chodzi o Fallout 3 i New Vegas

Ważna informacja dla fanów gier RPG. Dwa klasyki tego gatunku, po 17 latach otrzymują bardzo ważną poprawkę.

Dalsza część tekstu pod wideo

Fallout 3 i New Vegas z ważną poprawką

Fallout 3 i Fallout New Vegas są cenionymi i wielbionymi grami (szczególnie ta druga), ale do najbardziej imponujących technicznie to nie należą.

Jedną z bolączek tych gier jest bardzo kiepska synchronizacja ruchów ust z dialogami. Zarówno F3, jak i NV cierpią na tę przypadłość w takim samym stopniu. Tymczasem nowy mod "Lip Motion Fix" właśnie ujrzał światło dzienne na Nexus Mods, który naprawia praktycznie wszystkie błędy w tych grach. Na przykład postaci wymawiając dźwięki z tzw. długim "i" (np. "ee") zamykały usta albo system wymowy traktował słowo "town" identycznie jak "tone". Rozwiązanie Bethesdy nie radziło sobie także ze znakami przestankowymi, czy też dodatkowymi adnotacjami odnośnie sposobu wymowy w dialogach - te rzeczy nie były adekwatnie "odegrane" w trójce Fallouta i New Vegas.

Co najciekawsze, ten mod jest kompatybilny z innymi popularnymi modyfikacjami, które zmieniają dialogi i wymieniają aktorów (np. w Brave New World), a także zmieniają ich wygląd. Można je wszystkie odpalić razem, a nadal "Lip Motion Fix" będzie wykonywał swoją robotę prawidłowo.