Hitowa seria książek fantasy w formie gry? Trwają rozmowy

Brandon Sanderson sprzedał już ponad 50 mln książek na całym świecie. Fani uwielbiają jego serie ze świata Cosmere. Jedną z popularniejszych jest Mistborn (Z mgły zrodzony). Jest szansa, że na podstawie historii powstanie gra.

Gra na podstawie książki Sandersona

Takie informacje przekazał sam Brandon Sanderson. Pisarz regularnie publikuje aktualności, dzięki którym fani wiedzą, nad czym aktualnie pracuje i co zostanie wydane w przyszłości. W najnowszym takim wpisie poinformował, że rozmawia z wydawcami AAA na temat stworzenia gry w uniwersum Mistborn.

Tym razem staram się postępować inaczej, aby zachować kontrolę nad prawami do moich gier wideo. Swoje zainteresowanie wyraziło już kilka znaczących podmiotów z branży gier wideo (które bardzo lubię). Jeśli więc jesteś decydentem w studiu AAA lub dużej niezależnej firmie i zawsze chciałeś stworzyć grę opartą na serii Mistborn lub Stormlight... cóż, skontaktuj się z moimi przedstawicielami już teraz. przekazał Brandon Sanderson.

Warto tutaj nadmienić, że seria Z mgły zrodzony miała już szansę stać się grą oraz filmem. W 2016 roku Sanderson sprzedał prawa do całego uniwersum Cosmere firmie DMG Entertainment. Jednak ostatecznie nic z tego nie wyszło. Teraz prawa najwyraźniej do niego wróciły i ponownie może nimi zarządzać.